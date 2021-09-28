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劉宇亮 股宇有云

投資策略

劉宇亮：港股望國慶後回穩

【明報專訊】恒指近日跌勢加劇，由9月8日高位26,560點，跌至9月21日的低位23,771點，在10個交易日內足足跌了2789點（9.5%）。至執筆時（27/9），恒指在第三季足足跌了超過4300點，跌幅達15%。基本面上，受制於區域疫情和防控升溫，雖然內地為期三天的中秋節假期（9月19至21日），國內出遊人次達到8816萬，恢復至2019年中秋假期的87.2%。

中國7月和8月連續兩個月的經濟數據都全線遜於預期，當中包括了內需和消費。財新8月的服務業和綜合PMI均降至50（景氣區）之下，官方非製造業PMI亦跌至47.5，官方製造業PMI連跌5個月至50.1。加上近日浙江、江蘇、山東等超過10個省份對重點耗能工業實施「能耗雙控」措施，暫停了部分工廠的生產活動直至國慶假期，9月份的製造業PMI有可能再下跌。近日風眼位的內房債務問題，也會令傳統內房「金九銀十」的銷售下滑，9月份的數據亦未容樂觀。

中央經濟工作會議 第4季焦點

大市在8月初和9月初曾有兩次反彈至26,600點水平，但出現獲利回吐的壓力。原因是恒指巿帳率現時僅為1.01倍，過去10年恒指的巿帳率在2016年和2020年短暫跌穿1倍後有明顯反彈。而國慶假期將至，過去10年內，其中有9年，中國股市在國慶假期後一周錄得升幅。以國慶月10月份的表現計算，恒指在過去12年中有10年錄得升幅，2012年平均升2.95%。

第四季市場的焦點會落在11月至12月舉行的中央經濟工作會議，為國家最高級別經濟工作會議，目標是為來年的中國經濟發展作出部署，上年度公布的8項重點任務包括強化反壟斷、做好碳中和等工作，會令投資者更加清晰應該投入的板塊，相信屆時有望為大市提供催化劑。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]

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