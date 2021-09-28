經濟
國際金融

美10年債息升穿1.5厘 科技股下挫

【明報專訊】聯儲局準備「收水」，美國國債孳息昨晚繼續攀升。加上投資者關注能源價格飈升可能進一步刺激通脹，使主要央行更趨「鷹派」。美國10年期國債孳息率昨晚曾升穿1.5厘，是6月以來首次，推動銀行股板塊上漲，加上能源股隨油價攀升，帶動道指早段升200點。不過孳息率上升，拖累科技股走勢，納指早段曾跌1%，然後跌幅收窄。

停開發兒童版IG fb跌逾1%

FAANG強勢科技股早段全線下滑。鑑於美國國會議員、檢察部門及用戶的強烈反對，facebook（美：FB）昨宣布，暫停開發Instagram（IG）兒童版的服務，但強調將繼續關注青少年的安全保障，並擴大家長對子女的監督功能。兒童版IG原先針對10至12歲兒童開發，但被外界質疑社交媒體的內容引發兒童及青少年的焦慮情緒及攀比心理，損害他們的精神健康。fb股價早段跌逾1%。此外，CNBC引述消息人士稱，Alphabet（美：GOOG）旗下Google，削減第三方軟件商通過Google雲平台出售軟件時的抽佣比例，由20%降為3%，以提升軟件商採用Google雲平台的吸引力。Alphabet早段股價跌1%。

摩根士丹利（美：MS）分析師諾瓦克（Brian Nowak）表示，亞馬遜（美：AMZN）為美國70萬物流人員上調工資，將會令未來的利潤壓力增加，將亞馬遜的目標價由4300美元，下調至4100美元，但維持對該股的「增持」評級。亞馬遜股價早段跌2%，跌至3350美元左右。

亞馬遜加物流員人工 大摩削目標價

市場等待聯儲局主席鮑威爾，聯同財長耶倫周二出席參院聽證會，解釋美國復蘇前景。紐約聯儲銀行行長威廉斯、芝加哥聯儲銀行行長埃文斯等多名官員本周將相繼發言，可能為「收水」及利率政策透露更多端倪。當前美國政府的債限危機陷入僵局，不過《華爾街日報》表示，聯儲局官員早在2013年已制訂危機方案，一旦美國國會無法化解債限問題，聯儲局可在公開市場購買違約的美國國債，並出售聯儲局持有的美國國債，以應對金融市場的潛在風險。

（綜合報道）

[國際金融]

上 / 下一篇新聞

TVB委曾志偉蕭世和任總經理 分管內容及商務發展 消息指續覓行政總裁
TVB委曾志偉蕭世和任總經理 分管內容及商務發展 消息指續覓行政總裁
TVB未來6年投資66億 三大免費台最多
TVB未來6年投資66億 三大免費台最多
甘比個人沽清恒大 兩周售逾1.96億股
甘比個人沽清恒大 兩周售逾1.96億股
海航控股通過重組方案 負債率降至81%
海航控股通過重組方案 負債率降至81%
彭博指紹興子公司求援 融創股價急挫9％
彭博指紹興子公司求援 融創股價急挫9％
受惠消費券 AlipayHK上月交易額升逾倍
受惠消費券 AlipayHK上月交易額升逾倍
新交所：有中資擬申請當地SPAC上市 聚焦東南亞及中國 有別港專注單一市場
新交所：有中資擬申請當地SPAC上市 聚焦東南亞及中國 有別港專注單一市場
吉利富豪旗下極星赴美SPAC上市 估值1557億
吉利富豪旗下極星赴美SPAC上市 估值1557億
譚仔截孖展超購12倍 富途擬港第二上市
譚仔截孖展超購12倍 富途擬港第二上市
劉怡翔出任平保壹賬通董事
劉怡翔出任平保壹賬通董事
玖紙全年多賺七成 末期息增五成
玖紙全年多賺七成 末期息增五成
中海油擬回A籌350億人幣 消息帶動股價升半成
中海油擬回A籌350億人幣 消息帶動股價升半成
未來資產伙花旗 推本港首隻主題式ETF窩輪
未來資產伙花旗 推本港首隻主題式ETF窩輪
貴州茅台換帥 新任董事長：推各項改革
貴州茅台換帥 新任董事長：推各項改革
時代集團全年虧損擴至1.5億
時代集團全年虧損擴至1.5億
供應緊張庫存減 油價升2% 高盛料布油年底見90美元
供應緊張庫存減 油價升2% 高盛料布油年底見90美元
聯儲局「鷹派」行長羅森格倫提前退休
聯儲局「鷹派」行長羅森格倫提前退休
張兆聰：中海油屬少數強勢股可留意
張兆聰：中海油屬少數強勢股可留意
曾國平：聯儲局與語文通脹
曾國平：聯儲局與語文通脹
劉宇亮：港股望國慶後回穩
劉宇亮：港股望國慶後回穩
薛偉傑：加傳拒向華出口發動機 中國渦槳支線客機被「卡脖子」
薛偉傑：加傳拒向華出口發動機 中國渦槳支線客機被「卡脖子」
技術取勝：金風科技短線轉弱
技術取勝：金風科技短線轉弱
何民傑：首次置業計劃有助年輕人「上車」
何民傑：首次置業計劃有助年輕人「上車」
張兆聰：三大弱勢板塊 港地產股彈力較佳
張兆聰：三大弱勢板塊 港地產股彈力較佳
周顯：仍有人低吸恒大債？
周顯：仍有人低吸恒大債？
湯文亮：勿以為認罪可換自由
湯文亮：勿以為認罪可換自由
星凱‧堤岸KOKO國慶假開示位搶攤 最快本周齊開價 14盤國慶假推售516伙餘貨
星凱‧堤岸KOKO國慶假開示位搶攤 最快本周齊開價 14盤國慶假推售516伙餘貨
資策方文彬：下季擬推粉嶺山頂兩洋房項目
資策方文彬：下季擬推粉嶺山頂兩洋房項目
騰訊音樂副總裁 3155萬購揚海3房
騰訊音樂副總裁 3155萬購揚海3房
濱景花園3房再破千萬 追平屋苑紀錄
濱景花園3房再破千萬 追平屋苑紀錄
葉劍波家族禮頓山相連戶2.1億放售
葉劍波家族禮頓山相連戶2.1億放售
交加街舊樓申強拍 估值4.8億
交加街舊樓申強拍 估值4.8億