美10年債息升穿1.5厘 科技股下挫

停開發兒童版IG fb跌逾1%

FAANG強勢科技股早段全線下滑。鑑於美國國會議員、檢察部門及用戶的強烈反對，facebook（美：FB）昨宣布，暫停開發Instagram（IG）兒童版的服務，但強調將繼續關注青少年的安全保障，並擴大家長對子女的監督功能。兒童版IG原先針對10至12歲兒童開發，但被外界質疑社交媒體的內容引發兒童及青少年的焦慮情緒及攀比心理，損害他們的精神健康。fb股價早段跌逾1%。此外，CNBC引述消息人士稱，Alphabet（美：GOOG）旗下Google，削減第三方軟件商通過Google雲平台出售軟件時的抽佣比例，由20%降為3%，以提升軟件商採用Google雲平台的吸引力。Alphabet早段股價跌1%。

摩根士丹利（美：MS）分析師諾瓦克（Brian Nowak）表示，亞馬遜（美：AMZN）為美國70萬物流人員上調工資，將會令未來的利潤壓力增加，將亞馬遜的目標價由4300美元，下調至4100美元，但維持對該股的「增持」評級。亞馬遜股價早段跌2%，跌至3350美元左右。

亞馬遜加物流員人工 大摩削目標價

市場等待聯儲局主席鮑威爾，聯同財長耶倫周二出席參院聽證會，解釋美國復蘇前景。紐約聯儲銀行行長威廉斯、芝加哥聯儲銀行行長埃文斯等多名官員本周將相繼發言，可能為「收水」及利率政策透露更多端倪。當前美國政府的債限危機陷入僵局，不過《華爾街日報》表示，聯儲局官員早在2013年已制訂危機方案，一旦美國國會無法化解債限問題，聯儲局可在公開市場購買違約的美國國債，並出售聯儲局持有的美國國債，以應對金融市場的潛在風險。

（綜合報道）

[國際金融]