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供應緊張庫存減 油價升2% 高盛料布油年底見90美元

【明報專訊】環球能源供應緊張，原油庫存大減，支撐油價繼續攀升。國際油價昨晚升2%，布蘭特期油高見每桶79.78美元，逼近80美元大關。紐約期油升穿每桶75.6美元，兩者接近3年高位。多家大行看好油價行情，高盛（美：GS）預期油價升勢持續，對今年底布蘭特原油價格的預測，由每桶80美元上調至90美元。

高盛指出，原油需求從新冠變種病毒的疫情中恢復，但美國墨西哥灣早前受颶風「艾達」（Ida）吹襲，令原油生產受阻，抵消了7月以來油組及其盟友（OPEC+）增產的影響，使全球原油供應的缺口較預期大。為應付需求，美國原油庫存跌至接近3年低位，求過於供的情况預期未來數月仍會持續。加上全球天然氣短缺，將增加石油的發電量，令冬季油價面臨上行壓力。

颶風艾達令供應減逾3000萬桶

荷蘭國際集團（ING）（荷：INGA）大宗商品策略主管帕特森（Warren Patterson）亦稱，原油價格繼續受到對能源市場供應緊張的憂慮所支持，短期內的需求似乎比預期大。他指出，颶風「艾達」吹襲令原油供應減少了超過3000萬桶，使市場供應較預期緊張。隨着北半球將進入冬季，預期油價將進一步上漲。

不過考慮到明年4月前，美國與伊朗有可能達成核協議，高盛將明年第二季至第四季的平均油價預測，由每桶85美元下調至80美元。

OPEC+將於10月4日舉行會議，檢討目前每月將日均產量提升40萬桶的產量政策。帕特森稱，如果油價直至會議前繼續走高，不排除OPEC+會採取較大幅度的增產。過去一年，油價已上升超過80%。

交易商：天然氣牛市或持續5年

花旗集團 （美：C）亦表示，完全看好原油和天然氣。由於在供暖季節來臨前庫存水平仍然偏低，美國天然氣期貨持續上漲。

全球最大獨立石油交易商維托爾集團（Vitol）行政總裁哈迪（Russell Hardy）稱，由於歐洲和中國的庫存偏低及需求強勁，全球天然氣價格正處於「極端水平」，遠超了供應鏈生產化肥等化學品的成本。他預期天然氣牛市可能持續5年。

油服巨頭Baker Hughes（美：BKR）行政總裁西蒙內利（Lorenzo Simonelli）則預期，到2030年，全球液化天然氣（LNG）產能需達到8億噸，這意味要在去年約3.45億噸產能的基礎上，增加超過1倍。在向清潔能源轉型的過程，天然氣的發展前景樂觀，LNG與碳捕獲及儲存技術結合，將有助於能源行業減排。

（綜合報道）

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