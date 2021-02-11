經濟

中海油擬回A籌350億人幣 消息帶動股價升半成

【明報專訊】中海油（0883）在周日公布計劃發行A股在上交所上市，是為繼中國電信（0728）、中國移動（0941）後，另一隻被紐交所除牌的股份申請回A上市。中海油公布，計劃發行26億股人民幣股份，佔公司擴大後股本約5.5%，預計集資350億元人民幣，即每股約為13.46元人民幣（約16.2港元），較現時有不少溢價。消息帶動中海油昨日上升5.08%，收報8.48元，較A股潛在集資價仍低47.65%。

明報記者 歐陽偉昉

中海油公告表示，A股發行時間將於中證監批准後進行，發行尚需得股東特別大會授出特別授權，以及得到必要監管批准後方可作實。公司將取決一系列因素，如市場狀况，可能不會推動A股發行。新股發行所獲得的350億元人民幣資金，將用於8項油田開發項目，以及補充流動資金。

遭紐交所除牌中資股均申請回A

去年底美國將多間中國企業列為與軍方相關，禁止美國人士投資，紐交所在今年1月公布將三大中資電訊商ADR除牌，中海油ADR亦在3月被停止交易。除了早已有A股上市的中國聯通（0762），中電信和中移動均已申請發行A股上市，其中中電信已在8月20日完成A股上市，首日曾升35%，惟現時股價較上市價潛水4.86%。

中海油為昨日升幅最大藍籌股，港股昨日早段雖然反彈，曾升317點至24,509點，不過市場關注內地多處限電影響生產，加上市况積弱，收市僅升16點，報24,208點，較日內高位低300點，逾半藍籌下跌，主板成交1489億元。內房股續受恒大（3333）債務問題困擾，拖累國指跌0.25%，報8583點。

國務院昨公布，要求網絡影片等服務提供者，要針對未成年人設置時間和消費管理功能，快手（1024）再跌6.28%，加上內地限電影響蘋果生產，手機設備股下跌，拖累科指昨跌0.91%，報6103點。不過騰訊（0700）、美團（3690）有北水支持，上升1%和1.5%，昨日北水淨流入港股26.79億元。

分析：不利因素夾擊 港股未脫尋底走勢

第一上海首席策略師葉尚志認為，目前港股未脫尋底走勢，在內地限電、美債息上升等不利因素下，上周創下的年內低位23,771點未必穩固。

相關字詞﹕中資電訊股 回A上市 中海油 限電 快手 葉尚志 A股 港股

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