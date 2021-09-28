玖紙全年多賺七成 末期息增五成

毛利率增1.4個百分點至19%

玖紙年度收入按年升19.9%至615.74億元，是由於銷量增加約7.8%及售價上升約11.4%的綜合影響所致。全年毛利率按年增1.4個百分點至19%，主要由於年度產品售價的增速遠較原料成本快所致。

全年銷售及市場推廣成本按年增加14.3%至18.12億元，由於規模效應，銷售及分銷成本總額佔集團銷售收入輕微下跌0.2個百分點至約2.9%。行政開支亦按年增9.8%至20.66億元，主要由於為配合新紙機的推出、東莞基地及河北基地產生的額外管理及行政成本所致，行政開支佔收入的比率降0.3個百分點至3.4%。淨債務對總權益比率約為51.7%，按年增1.2個百分點。

集團指，目前在國內外正進行多個造紙項目，竣工後將增加625萬噸產能，預計造紙總設計年產能於2024年6月底前將達到2,382萬噸。同時，集團又正擴大下游包裝產能，引進最先進的紙板紙箱生產線、加工設備及物流系統等，預計各個項目完成後，下游包裝廠總設計年產能將超過24億平方米。

玖紙昨高開低走，開市高見11.68元或升4.1%，全日收在低位10.86元，跌3.21%。