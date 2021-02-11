經濟

新交所：有中資擬申請當地SPAC上市 聚焦東南亞及中國 有別港專注單一市場

【明報專訊】為緊隨美國熱潮，新加坡交易所（SGX）本月初正式推出特殊目的收購公司（SPAC）上市框架，新交所北京代表處首席代表謝采含透露，已有中國發行人計劃在新交所發行SPAC，惟不方便透露是否會成為首批參與者。至於港交所（0388）月中展開SPAC市場諮詢，謝未有評論與港競爭關係，但強調新加坡面向包括東南亞在內的多個市場，加上與中國關係保持良好，有別於「只專注單一地區的市場」。

明報記者 葉翠

根據新交所SPAC上市框架，公司最低市值為1.5億坡元（約8.69億港元），不設最低集資額，沒限制散戶投資者的參與，股東所持認股權證可與普通股分開，均較港交所現時諮詢版本靈活（見表）。此外，發行人須在SPAC上市時認購不低於2.5%至3.5%的股份，而在SPAC上市到併購交易後六個月內，發行人股份處於鎖定期，SPAC上市時持有的提振激勵股份上限則定為20%。

最低市值1.5億坡元 不設最低集資額

謝采含表示，雖然美國SPAC發行量近期回落不少，熱潮有減退迹象，不過美國上市的SPAC主要併購歐美資產，相信新交所可把握亞洲市場的機會而有所拓展。被問到相較於港交所的優勢，謝指出，新加坡市場較多元化，熟悉東南亞及中國品牌，也為企業提供上市津貼，相信可為投資者帶來以往沒有的機會，能吸引欲拓展東南亞市場的中企，有別於其他只專注於單一地區的市場。

此外，新交所因應市場回應而放寬原先版本的要求，謝采含指出，當時的諮詢版本是以保護投資者為重點，不過後來意識到發行人等角色亦會承擔一定的風險，若集中保護投資者，將損害其他持份者的利益，因此冀透過把所有持份者的利益「綁在一起」，再降低整體風險，來保護所有持份者。她又表示，是次框架參考了美國經驗，亦加入了亞洲想法，有信心更適用於亞洲發行。

SPAC機制可作傳統渠道補充

謝采含提到，引入SPAC機制是作為傳統上市渠道的補充，讓發行人有更多選擇，可在不同階段吸引不同類型的投資者，而非作為單獨的上市方式，強調SPAC不會與現有上市方式有重疊或衝突。她又稱，新交所一向鼓勵企業以不同方式上市，包括第二上市、同股不同權等。

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