經濟

海航控股通過重組方案 負債率降至81%

【明報專訊】海航集團旗下A股上市公司海航控股（600221），與10家子公司昨日（27日）召開第二次債權人會議，成功通過由海航管理人和聯合工作組公布的重整方案，當中透過債轉股清償近400億元（人民幣，下同）債務，連同其他重組措施後，將帶息負債降至600億元，而清償債務後的總資產為1700億元，總負債為1380億元，負債率為81%。

引入遼寧方大集團成戰略投資者

根據重組方案，海航控股餘下600億元帶息負債將分10年期清償，按2.89厘計息，全年財務費用預計約20億元，遠低於三大航目前每年50億至60億元的規模。

海航管理人和聯合工作組表示，今次的融資條件已是行業內最佳，重整完成後集團航空主營業務財務總費用預計將大幅下降80%以上。

海航今次重組，將引入遼寧方大集團成為戰略投資者，海航聯合工作組組長、集團黨委書記顧剛表示，戰略投資者將投入380億元，其中海航控股將獲得約250億元現金流補充，在清償經營性欠款後，海航航空主業仍有約100億元現金可用於企業經營。

同時，顧剛又表示，海航控股與境內外各大飛機租賃商達成了債務重組方案，針對破產重整前的飛機租金欠款，各大租賃商均給予了大幅豁免。針對破產重整後的租金，不僅下調15%至20%的標準，在未來幾年時間內，對寬體客機將由固定租金改為按飛行小時收費。

據路透社引述知情人士報道，海航控股於重組債務後將獲380億元人民幣作戰略投資，而公司的生息負債將降至600億元人民幣。消息指海航向債權人表示，清完債務後，負債率將降至81%，總資產會達到1700億元人民幣。

相關字詞﹕方大集團 海航

上 / 下一篇新聞

TVB委曾志偉蕭世和任總經理 分管內容及商務發展 消息指續覓行政總裁
TVB委曾志偉蕭世和任總經理 分管內容及商務發展 消息指續覓行政總裁
TVB未來6年投資66億 三大免費台最多
TVB未來6年投資66億 三大免費台最多
甘比個人沽清恒大 兩周售逾1.96億股
甘比個人沽清恒大 兩周售逾1.96億股
彭博指紹興子公司求援 融創股價急挫9％
彭博指紹興子公司求援 融創股價急挫9％
受惠消費券 AlipayHK上月交易額升逾倍
受惠消費券 AlipayHK上月交易額升逾倍
新交所：有中資擬申請當地SPAC上市 聚焦東南亞及中國 有別港專注單一市場
新交所：有中資擬申請當地SPAC上市 聚焦東南亞及中國 有別港專注單一市場
吉利富豪旗下極星赴美SPAC上市 估值1557億
吉利富豪旗下極星赴美SPAC上市 估值1557億
譚仔截孖展超購12倍 富途擬港第二上市
譚仔截孖展超購12倍 富途擬港第二上市
劉怡翔出任平保壹賬通董事
劉怡翔出任平保壹賬通董事
玖紙全年多賺七成 末期息增五成
玖紙全年多賺七成 末期息增五成
中海油擬回A籌350億人幣 消息帶動股價升半成
中海油擬回A籌350億人幣 消息帶動股價升半成
未來資產伙花旗 推本港首隻主題式ETF窩輪
未來資產伙花旗 推本港首隻主題式ETF窩輪
貴州茅台換帥 新任董事長：推各項改革
貴州茅台換帥 新任董事長：推各項改革
時代集團全年虧損擴至1.5億
時代集團全年虧損擴至1.5億
供應緊張庫存減 油價升2% 高盛料布油年底見90美元
供應緊張庫存減 油價升2% 高盛料布油年底見90美元
美10年債息升穿1.5厘 科技股下挫
美10年債息升穿1.5厘 科技股下挫
聯儲局「鷹派」行長羅森格倫提前退休
聯儲局「鷹派」行長羅森格倫提前退休
張兆聰：中海油屬少數強勢股可留意
張兆聰：中海油屬少數強勢股可留意
曾國平：聯儲局與語文通脹
曾國平：聯儲局與語文通脹
劉宇亮：港股望國慶後回穩
劉宇亮：港股望國慶後回穩
薛偉傑：加傳拒向華出口發動機 中國渦槳支線客機被「卡脖子」
薛偉傑：加傳拒向華出口發動機 中國渦槳支線客機被「卡脖子」
技術取勝：金風科技短線轉弱
技術取勝：金風科技短線轉弱
何民傑：首次置業計劃有助年輕人「上車」
何民傑：首次置業計劃有助年輕人「上車」
張兆聰：三大弱勢板塊 港地產股彈力較佳
張兆聰：三大弱勢板塊 港地產股彈力較佳
周顯：仍有人低吸恒大債？
周顯：仍有人低吸恒大債？
湯文亮：勿以為認罪可換自由
湯文亮：勿以為認罪可換自由
星凱‧堤岸KOKO國慶假開示位搶攤 最快本周齊開價 14盤國慶假推售516伙餘貨
星凱‧堤岸KOKO國慶假開示位搶攤 最快本周齊開價 14盤國慶假推售516伙餘貨
資策方文彬：下季擬推粉嶺山頂兩洋房項目
資策方文彬：下季擬推粉嶺山頂兩洋房項目
騰訊音樂副總裁 3155萬購揚海3房
騰訊音樂副總裁 3155萬購揚海3房
濱景花園3房再破千萬 追平屋苑紀錄
濱景花園3房再破千萬 追平屋苑紀錄
葉劍波家族禮頓山相連戶2.1億放售
葉劍波家族禮頓山相連戶2.1億放售
交加街舊樓申強拍 估值4.8億
交加街舊樓申強拍 估值4.8億