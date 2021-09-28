經濟

甘比個人沽清恒大 兩周售逾1.96億股

【明報專訊】中國恒大（3333）危如累卵，一向屬恒大「大好友」的華人置業（0127）大股東「大劉」劉鑾雄夫婦亦急於沽貨「止蝕」。大劉太太、華置行政總裁陳凱韻（甘比）申報，過去兩周內個人及華置累計拋售近2.42億股恒大股份，套現約6.1億元。其中甘比個人已悉數沽清持股，華置則仍持有約4.68%恒大股份，惟因低於披露水平，日後減持毋須再作申報。

華置減持至4.68% 毋須再申報

據聯交所資料顯示，甘比分別於本月20日、24日及27日申報，合共在場內減持約2.42億股恒大股份，當中以昨日（27日）規模最大，涉及約1.3億股。以三個交易日合共套現約6.1億元，相當於每股平均價約2.53元；但與對上一次於9月10日申報減持後相比，甘比個人與華置期內實際減持逾4.35億股。

高峰期個人及透過華置持有約9%

比較於9月10日申報，甘比在約兩周時間內已沽清手頭上約1.96億股恒大股份，至於華置則仍持有約4.68％的恒大股份；根據聯交所規定，只有在上市公司持股逾5%的股東才需要申報，因此華置此後的減持將毋須再作申報。華置是在2017年開始密密買入恒大股份，其後甘比亦開始以個人名義掃貨，高峰期時個人及透過華置持有約9%恒大股權，其中約2.4%由個人持有，其餘約6.6%則由華置持有。

另外，恒大財富規模約400億元人民幣的理財產品未能兌付，事件持續發酵。據路透社引述一份文件報道，深圳市地方金融監督管理局向一批就投資理財產品投訴的投資者發信，指相關政府部門正收集公開意見及對恒大財富展開調查，並稱正敦促恒大及恒大財富向投資者償付相關理財產品。恒大及恒大財富均未有回覆路透社就有關報道的查詢。

相關字詞﹕甘比 華置 恒大

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