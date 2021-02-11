經濟

TVB委曾志偉蕭世和任總經理 分管內容及商務發展 消息指續覓行政總裁

【明報專訊】電視廣播（0511）（TVB）昨日公布，今年1月回巢出任集團副總經理（綜藝、音樂製作及節目）的曾志偉，將升任總經理（節目內容營運），負責無綫電視主要內容營運，同時委任將於本周末離任的星島（1105）行政總裁蕭世和，出任總經理（商務營運）。TVB今次重設總經理，並一口氣委任兩人出任，行政總裁位置卻仍然懸空，據了解集團主席許濤仍在揀選適合人選，暫時無意取消行政總裁位置。

明報記者 陳偉燊

TVB昨日宣布新的任命後，股價未見太大起色，跌1.27%，低見6.2元。今次兩名總經理人事變動，其中曾志偉升職即日生效，至於蕭世和則將於11月4日履新。TVB表示，兩名新任總經理，均會向集團行政委員會彙報。現時行政委員會主席由許濤出任，其他成員包括大股東兼非執行董事黎瑞剛，以及財務總裁兼公司秘書麥佑基。

蕭世和職責料較多涉及「開源」範疇

TVB表示，蕭世和將負責市場及商務營運管理，推動提高無綫電視跨平台的協同效應和效率，並指導公司內外的企業傳訊活動，以及制定集團的整體品牌策略及定位。據了解，蕭世和接任的總經理職責，或與離任近兩年的總經理鄭善強的工作範圍相若，即負責TVB的廣告銷售、OTT平台及Big Big Channel等電商平台業務運作，主要涉及「開源」範疇。至於曾志偉本已主管節目內容，將接管包括綜藝及劇集等所有內容管理職務。

TVB暫未披露兩人薪酬花紅詳情

蕭世和在1999年加入星島，跟隨當時擔任主席的何柱國多年，高峰期年薪逾900萬元，至去年薪仍近470萬元。不過，TVB今次委聘曾、蕭二人出任總經理，則暫未見披露薪酬及花紅等詳情。

TVB的管理層架構在自去年「殼王」陳國強退休後再度變天，集團前任行政總裁李寶安於4月卸任，改為出任集團顧問後，行政總裁一職至今一直懸空，惟消息表示，今次一口氣委任兩名總經理，並非有意取消行政總裁位置，反而黎瑞剛及許濤目前仍在物色適合人選，同時亦有指可能會委任第三名總經理負責海外市場事，重演2007年由陳志雲、李寶安及鄭善強「三頭馬車」分管不同事務的安排。

陳國強入主後才增設行政總裁職位

事實上，TVB自1980年代尾分拆電視廣播業務獨立上市後，由於當時業務較為單一，管理架構主要以總經理作為董事會以下的最高管理層，並直接向行政委員會彙報。直到陳國強入主後，才增設行政總裁並委任李寶安出任，並由鄭善強一人出任總經理，並由兩名副總經理輔助職務，而在殼王年代末期，鄭善強辭職後，一段時間內亦未有再委任其他人出任總經理（見圖）。

相關字詞﹕行政總裁 曾志偉 蕭世和

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