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東堤灣畔均呎1.4萬破頂後價量齊落

【明報專訊】經過多月升市，今年樓價已累積一定升幅，惟近日經濟前景出現不明朗因素，令部分買家入市態度變得審慎，部分屋苑成交宗數大減。東涌東堤灣畔上月平均實呎突破1.4萬元大關，創屋苑按月新高後，本月至23日(上周四)僅錄得1宗成交，為近2年來最淡靜，呎價亦跌穿1.3萬元水平。

明報記者 歐陽慧恩

美聯區域經理方吉和表示 ，東堤灣畔本月至上周四唯一成交單位為2座中層F室，實用803方呎，3房1套間隔，以1038萬元成交，實呎12927元，屬市價水平。原業主2001年290萬元購入，帳面獲利748萬元或2.6倍。方氏指出，屋苑「筍盤」於連月旺市期間經市場消化，現時放盤量大減，雖然近月市場表現波動，但未見業主主動下調叫價，若其後通關及市况回穩，屋苑及整體樓市成交量可望回升。

劉鳴煒7300萬沽帝景園 17年賺逾2倍

此外，再有名人沽貨勁賺離場個案。市場消息指出，中半山帝景園5座高層一個實用1530方呎B室三房戶，最新以約7300萬元售出、實呎47712元。資料顯示，原業主MUTUAL SKY LIMITED於2004年以2380萬元購入，帳面獲利4920萬元或逾2倍，公司註冊處資料顯示，該公司2004年董事包括華置（0127）主席、「大劉」劉鑾雄等，及後公司董事出現變動，而現任董事則為其兒子、即華置現任主席劉鳴煒及相關人士。

聚賢居呎價3.1萬 創屋苑疫下新高

上環聚賢居亦錄高價成交，中原高級區域聯席董事陳楚婷表示，屋苑1座高層C室，實用812方呎，3房1套連工人套房間隔，以2530萬元易手，實呎31158元，屋苑創自去年1月後、即本地爆發新冠疫情以來呎價新高。原業主2005年以1378萬買入，持貨16年，帳面獲利1152萬元或84% 。

海怡特色戶2500萬易手 屋苑5年新高

港島大型屋苑亦見新高成交，市場消息指，鴨脷洲海怡半島8座高層C室，實用面積989方呎，4房間隔，連約313方呎大平台，以2500萬元易手，實呎25278元，成交價創近5年屋苑新高。原業主1993年僅以約298.5萬元購入，持貨28年，帳面獲利2201.5萬元或7倍。

九龍區民生屋苑亦創新高，中原地產副分區營業經理李浩洋表示，鑽石山夾屋悅庭軒1座高層B室，實用面積449方呎，2房間隔，以865萬元已補地價成交，實呎19265元，創屋苑呎價新高。原業主2018年8月735萬元已補價買入，帳面獲利130萬元或18%。

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