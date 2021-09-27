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The Campton已屆現樓 生活起居便利

【明報專訊】發展商近年積極在西九龍長沙灣插旗，萬科香港旗下已屆現樓的長沙灣The Campton，早前已交樓；項目坐擁交通便利優勢，距離長沙灣或深水埗港鐵站僅約5分鐘步程，區內亦不乏民生商舖供住戶購買日用品。項目最大特色為戶型多元化，提供開放式至4房間隔，當中主打2房戶，佔全盤單位數目一半。

明報記者 盧浩鏘

攝影 曾憲宗

The Campton全盤提供467伙，自去年5月開售以來，迄今已經累售約440伙，佔全盤單位總數約95%；換言之，The Campton現餘下約30伙待售，包括2房戶和特色單位等。

部分高層戶遠眺昂船洲海景

The Campton位處福榮街201號，樓高35層，標準樓層每層17伙，採雙翼設計，分為東翼、西翼，各設一個升降機大堂，各有3部升降機。景觀方面，中低層單位以區內市景和樓景為主，部分高層向西南單位，可遠眺昂船洲一帶海景。此外，部分向東北的高層單位則可望畢架山及附近山景。

發展商早前開放現樓32樓G室單位，實用面積515方呎、2房間隔。單位配備電子門鎖，大門玄關旁設儲物櫃及鞋櫃；客飯廳以長形開則，長約5.3米，闊2.6米，面積逾150方呎，以玻璃趟門分隔22方呎的露台，景色以市區景為主。

主人房外連接16呎工作平台

廚房採傳統梗廚間隔設計，配備棕色廚櫃，連歐洲品牌家電，包括煮食爐、蒸焗爐、雪櫃及洗衣乾衣機等。

浴室方面，牆身鋪以白色雲石瓷磚作主調，地面以黑色雲石磚作襯托，美觀又耐用。浴室設有浴缸，亦配備鏡面儲物櫃，惟浴室內並未設置通風窗，但發展商提供「浴室寶」之稱的抽氣通風機，有助驅散浴室內的濕氣及異味。

兩個房間開則亦算方正，主人房長約3.1米，闊2.4米，面積約90方呎，放置雙人大牀後仍有空間放置衣櫃等設備；房間內設大玻璃窗，採光度不俗；主人房外亦連接16呎工作平台供住戶使用，可以用作晾曬衣服或收納空間。

屋苑停車場

設電動車充電站

屋苑地庫為公眾停車場，提供38個住戶車位。值得留意的是，發展商於地庫停車場亦提供24小時開放的Tesla電動車充電站，充電站內設有3個V3 Supercharger超級充電器，為車主提供便利快捷的充電體驗。

■有片睇

如欲觀看更多示範單位實况，可登入明報財經網：

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