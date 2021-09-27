十大屋苑周末8宗成交 6周新低

中原地產分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城本月暫錄約20宗成交，周末則僅錄1宗買賣，按周無升跌，位於6座低層D室，實用面積853方呎，3房間隔，成交價998萬元，實呎11,700元。原業主2011年以500萬元購入單位，持貨10年，帳面獲利約498萬元或近1倍。

第一城3房近千萬沽 10年升近倍

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日新盤市場熱鬧， 火炭星凱‧堤岸即將推售，市場觀望該盤開價；中原城市領先指數CCL於高位企穩，部分買家需時消化及考慮，或轉為觀望，加上內地調控消息，市場上好壞爭持，二手成交短期內平穩發展。

美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本港樓價續於高位反覆上落，加上市場關注房屋政策走勢，個別準買家對後市持觀望態度，導致近日二手成交步伐略為放緩。不過他認為，置業需求仍然高企，低息環境及供應有限，利好長遠市場發展，故對樓市仍感樂觀。