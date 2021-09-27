樓宇買賣登記金額連續三季破2000億 97後首見

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，截至9月21日，今年第三季整體樓宇買賣合約登記暫錄22,782宗，總值2069.7億元，預計整個第三季約25,250宗及2300億元，將按季下跌8.2%及13.3%。料金額將連續三個季度破2000億元，是1997年第三季後24年以來首見。

按月方面，今年9月份暫錄4950宗及425.3億元，料全月錄約7400宗及650億元，較8月份7875宗及704.5億元下跌6.0%及7.7%，主要受二手交投減慢拖累所致。

第三季買賣登記暫錄22782宗

一手私宅方面， 9月暫錄1069宗，總值101.4億元，黃預期全月約有1800宗及180億元，較8月的696宗及120.0億元分別上升1.6倍及50.0%，反映8月期間多個大型新盤開售，市場反應熱烈，刺激一手交投重返1000宗以上水平。按季方面，第三季暫錄3797宗，總值505.5億元。

同時，黃良昇表示，預計整個第三季有4550宗及585.0億元，將較第二季的4544宗及733.0億元，分別微升0.1%及下跌20.2%。

二手私宅方面，9月暫錄2523宗及241.4億元，黃又預期全月錄3600宗及345.0億元，較8月的4427宗及399.5億元分別下跌18.7%及13.6%，估計宗數將為去年11月3598宗後的10個月新低，金額則為2021年1月312.9億元後8個月新低。

按季方面，第三季暫錄12,038宗及1,117.6億元。預計整個第三季約13,100宗及1220億元，將按季下跌17.9%及19.0%，料二手金額將連續四個季度達1000億元以上，是1997年第三季後24年以來首見。