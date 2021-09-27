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下季7000伙新盤登場 新界3盤佔逾半 星凱‧堤岸勢成頭炮 首三季成交逼1.3萬宗

【明報專訊】今年新盤交投活躍，已擺脫疫情影響。本報統計，今年迄今首三季一手市場已錄約1.29萬宗成交，逼近去年全年約1.47萬宗近九成水平，勢破去年全年一手成交量。來季仍有多個新盤推出，市場焦點集中在三個各提供逾千伙的大型新界盤，包括勢成來季頭炮盤中洲火炭星凱．堤岸、九建（0034）將軍澳石角路1號，以及新地（0016）元朗The YOHO Hub 1B期，連同其他新盤料共涉逾7000伙。有業界估計第四季新盤成交可達5000宗，全年一手成交宗數可望回升至約1.8萬宗的高水平。

明報記者 林尚民

綜合市場資料，來季有望推售新盤約有16個，總數可提供約7077伙，其中三個新界盤最為矚目，共涉近4000伙，最快本周開價的星凱．堤岸，項目已獲批預售，樓盤為中洲攻港首個項目，提供1335個單位，實用面積約228至2000餘方呎，涵蓋開放式至4房戶，另設特色戶，樓盤預計明年12月落成，樓花期約15個月。市場預料該盤將於日內上載樓書、本周中向傳媒開放設於九龍灣宏照道金利豐國際中心的示範單位。

九建石角路盤涉1556伙 半年樓花期

此外，當中最具規模要數將軍澳石角路1號項目，樓盤位於日出康城首都與峻瀅之間，由兩幢住宅組成，總樓面約52萬方呎，涉1556伙，主攻開放式至2房戶型，項目正待批樓花紙，預計明年4月落成，樓花期約半年。值得一提，作為龍頭發展商的新地繼天水圍Wetland Seasons Bay 1期售出逾1120伙後，今年餘下時間仍有三個項目有望推出，其中The YOHO Hub 1B期將提供1030伙，項目預計2023年3月落成，樓花期約18個月。發展商早前表示，除The YOHO Hub 1B期外、Wetland Seasons Bay 2期（388伙）、北角海璇II（228伙）亦會在今年推售，連同已上載樓書的東半山豪宅項目CENTRAL PEAK 2期，四個樓盤共涉1665伙。

KOKO RESERVE最快本周開價

市區盤方面，會德豐藍田KOKO RESERVE料最快周內上載樓書、開放示範單位及公布價單，項目提供82個單位，與星凱‧堤岸同搶十‧一國慶長假推盤。恒地（0012）年底前亦有四個市區盤可望推出，除啟德THE HENLEY II（301伙）外，亦包括三個不受預售樓花限制「舊契」盤，如紅磡黃埔街1期（首階段擬推約300伙）、大角嘴利奧坊4期（約600伙）及港島堅道73號項目（約180伙）。

業界料全年一手約1.8萬宗成交

利嘉閣地產總裁廖偉強指出，雖然近日股市波動，加上中美摩擦及內地政策均令市場有擔憂，短期會影響樓市氣氛，但相信影響不大，估計第四季新盤可錄約5000宗買賣，全年則有約1.8萬宗。對於發展商定價策略，他認為發展商不會「薄利多銷」，並希望價量兼備。他又補充，除一手市場外，今年二手交投亦見活躍，令今年暫錄約4萬宗二手成交，已佔去年全年約4.4萬宗約九成。

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