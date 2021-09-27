馬泰陽：買家趨審慎 觀望施政房策

市傳中央出手「解樓荒」，相信是希望穩定樓市，讓港人置業安居。統計處資料顯示，近年本港家庭住戶中，有約半數居於自置物業，若果樓價大幅下調，將有不少市民跌入負資產，窒礙本港經濟從疫情中復蘇的步伐。目前房策走向未明，有機會降低部分買家入市意欲，二手交投料回軟，樓價升勢亦料減慢。至於一手方面，發展商推盤步伐暫未受影響，預計第四季仍將有多個全新盤陸續登場，一手交投料繼續熾熱。短期樓市將欠缺明確方向，相信需待10月6日施政報告公布，房屋及土地政策出台後，樓市前景方會「撥開雲霧」。

雖然如此，樓市仍受不同利好因素支持，首先，低息持續，市場資金充裕。雖然美國有機會提早「收水」，市場預計加息臨近，不過本港資金充裕，銀行體系結餘維持約4500億元歷史高水平，料對香港息率影響輕微。

其次，本港置業需求熾熱，不過房屋供應不足。隨着人口增加，住屋需求有增無減，不過落實增加土地供應措施以至單位落成需時，預期樓價未必會突然大幅下挫。筆者支持政府多管齊下覓地建屋，包括屬長期措施的「明日大嶼」填海計劃、中短期的土地共享、農地轉換等做法，有序增加土地供應，回應市民上車訴求。

香港置業營運總監及九龍區董事

[馬泰陽]