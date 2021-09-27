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布少明

投資策略

布少明：樓市候《施政報告》見真章

【明報專訊】近期二手交投明顯於低水平徘徊。綜合美聯分行資料，全港35個大型屋苑於9月13日至19日的一周，合共錄68宗成交，與前一周相若，連續兩周低於70宗。基於市場憂慮升溫，預計短期內樓價升幅及二手成交將會進一步放緩，短期一手將續成熱點，二手交投或會回落至4000宗以下。

不過，長遠而言，鑑於目前樓市利好消息紛呈，包括置業剛需強勁、市場資金充裕、低利率、低供應、股市反覆觸發的套股換樓潮、失業率由高位緩緩回落，以及銀行同業拆息持續低企等，以上種種均對樓市起正面作用，長遠支持樓價續升。美聯信心指數(MCI)最新報68點，按周微跌0.1點，跌幅0.1%，雖然連跌2星期，惟幅度有限，指數近3周更僅於68點至68.6點之間徘徊，反映業主信心未失，料樓價於現高位水平反覆爭持。

值得一提是，新一份《施政報告》將於10月6日出爐，外界預期在房屋及土地供應上將大加着墨。個人意見是，中央近年秉持的「房住不炒」方向絕對正確，香港住屋問題依舊嚴峻，供不應求已是長期核心的課題。因此，中央關心港人的居住福祉「是福非禍」，如果可紓緩，甚至是解決本港住屋問題，將是一大德政，因此歡迎任何能紓緩住屋問題政策措施。

建議港府於今次報告有序地增加土地供應，除了長遠的「明日大嶼」填海計劃，中短期可堪考慮的方案包括善用現有土地資源，增加賣地、加快農地轉換和補地價等。但不宜引入內地調控樓市的政策，避免影響本港樓市的信心及整體投資氣氛。個人相信，待報告的新措施塵埃落定後，樓市走勢將撥雲見日。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]

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