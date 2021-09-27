廖偉強：內地「共富」 資金流港樓避難

本地疫情暫時受控，經濟活動陸續展開，零售及餐飲行業最是受惠，有些生意已回復到疫情之前的境况，再加上回港易及來港易的刺激之下，相信各行各業的生意有望再次提升。

最近失業率已下降至4.7%，相信部分是受惠於消費券推出的刺激作用，帶動整體經濟的循環，令到很多行業都回復朝氣、生意蓬勃，香港人亦願意增添額外消費，鬱悶了一年有多的壓抑，大家都會在這段期間盡情展開消費活動。近期確實有很多人移民，有人擔心會影響香港的經濟及房地產的價格，事實又並非如此。首先，香港的經濟已經從谷底中反彈，通脹正在陸續升溫，至於房地產價格方面，由年初至今已經上升了約8%，目前正在高位爭持及徘徊，完全看不到有下跌的迹象。

况且，在新陳代謝的效應之下，相信內地的買家及資金流向本地房地產市場的數量將會增加，再加上今次的來港易，確實對香港的房地產增添助力。此外，近期內地鼓吹「共富」，香港房地產絕對有機會成為內地人部分資金的避難所。

香港始終是中國在一國兩制之下的一個特殊地方，自從反修例社會運動之後，中央在去年中推出國安法，確實對香港的事務參與比較重視，但絕對的插手干預相信在長時間內都不會出現。香港仍然是資本主義的社會，房地產的需求及投資絕對仍是首選，未來的購買力只會有增無減。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]