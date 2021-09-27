陳永傑：私樓仍供不應求

落成量符合進度，預計全年落成量仍有望達標。但本港對私人住宅的需求強勁，繼續存在供不應求的問題。

差估署資料顯示，7月份私人住宅落成量1097個單位，按月減少6.24%。以地區劃分，新界的私宅落成量佔最多，首7個月有5222伙，佔整體落成量約52%，其次為九龍區，涉及4084伙，港島區有752伙。

今年中過後，本港樓市成交量有所回軟，但一二手樓持續有穩定交投，力度不俗。踏入9月份，一手新盤銷售又再熱賣，人龍處處，更有港島大型新盤一Q清枱場面出現，反映市場對住宅樓市需要依然殷切，承接力強勁。

近期美國縮表及加息聲音甚響，基於港元與美元掛鈎的聯繫匯率制度之下，美國加息對本港會有一定程度的關連，但置業人士保持高度熱誠，買意未受影響。

本港發展商對於一手樓的反應亦快，紛紛以具競爭力樓價及優惠吸客，新盤市場有積極反應。由於一手樓暢旺，很容易會擴散至二手樓市場亦會轉熱。

自本年中之後，香港以至全球股市變得波動，港股更出現顯著調整，而美股也異常反覆，在高位波動甚大。美國縮表及加息消息經已在市場逐漸消化，而且加息可能是兩年之後的事情，預料加幅不大，投資者繼續物色合適投資對象，部分人更由股市轉投港美樓市。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]