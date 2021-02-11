瑞銀亞洲：股價再破底 阿里沽25322

恒指上周五單日逾300點跌幅中，阿里巴巴（9988）佔當中50點。阿里巴巴股價自3月以來反覆尋底，尤其自8月中跌穿前低位創歷史新低後，股價跌勢更見加劇。上周五有報道指，阿里巴巴入股芒果超媒後，不足一年便以協議轉讓方式在鎖定期前轉讓股份，當中涉及虧損約23億元人民幣，消息拖累阿里巴巴上周五單日跌2.8%，收報144.3元，再現歷史新低。如投資看好阿里巴巴反彈，可留意阿里認購25420，行使價172.98元，2022年2月到期，有效槓桿約5.9倍。如投資者看淡阿里，可留意阿里認沽25322，行使價132.88元，2022年2月到期，有效槓桿約3.8倍。

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