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瑞銀亞洲：股價再破底 阿里沽25322

【明報專訊】港股經過上周一曾跌逾千點後，上周二及上周四曾稍見反彈，上周五平開後上午基本好淡爭持，惟午後再挫逾400點，恒指終單日跌318點，收報24,192點，仍處於所有主要移動平均線之下。

恒指上周五單日逾300點跌幅中，阿里巴巴（9988）佔當中50點。阿里巴巴股價自3月以來反覆尋底，尤其自8月中跌穿前低位創歷史新低後，股價跌勢更見加劇。上周五有報道指，阿里巴巴入股芒果超媒後，不足一年便以協議轉讓方式在鎖定期前轉讓股份，當中涉及虧損約23億元人民幣，消息拖累阿里巴巴上周五單日跌2.8%，收報144.3元，再現歷史新低。如投資看好阿里巴巴反彈，可留意阿里認購25420，行使價172.98元，2022年2月到期，有效槓桿約5.9倍。如投資者看淡阿里，可留意阿里認沽25322，行使價132.88元，2022年2月到期，有效槓桿約3.8倍。

（本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約,投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為UBS AG的代表(作為證監會持牌人)，並未持有相關上市公司的任何財務權益。本資料由瑞銀刋發，其並不構成買賣建議、邀請、要約或遊說。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解有關風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。©UBS 2020。版權所有。）

[瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部]

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