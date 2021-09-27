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2021年9月27日星期一
徐惠芳 匯市前瞻
投資策略
黃金周前添確診 澳門10月賭收料受挫 投行估內地客或取消行程 部分酒店劈價吸客
高盛批濠賭股「跌過龍」 新賭牌期限或縮至10年
六福冀藉加盟商攻內地下沉市場
恒大汽車擱置上海科創板上市
星物流公司E輪融資籌45億 獲阿里注資
強積金自願供款上季38億 歷年最高
邦德梁江：利好政策陸續出台 看好新能源股
看好公用股 揸長建電能煤氣中電
邦德AUM逾百億元 中國股票佔85%
邦德梁江：恒指巿帳率僅1倍 難再大跌
譚仔定價比大家樂吸引
foodpanda擬拓採購業務 加強網購新鮮食品 構建獨有「生態圈」
Carousell拓網購平台 添配套服務吸網店加盟
內地未盈利生科股微泰醫療 獲批上市
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
路德會：長者反應正面 未來或增購
首域盈信劉國傑：新監管措施 利行業整合
張兆聰：李寧止蝕 招行減持
余淑穎：半工讀生5年儲58萬創業
環球經濟數據
金子：信義光能購證留意19709
張兆聰：孟晚舟獲釋再炒半導體股
簡志健、傅可怡：如何以Rule of 40評估和篩選SaaS公司？
《幫你格價》：消費券第二波 商場爭推優惠
沈永年：內地收樓 可選「一條龍」服務中介
徐惠芳：四大央行利率不變 外幣整固
陳大為：恒大和聯儲局如何發生聯繫？
陸振球：美倘降華關稅 亞馬遜或爆上
陸振球：土地供應緊張 未必有利發展商
林少陽：恒大對A股巿場影響小
謝偉銓：港府應推太陽能 為現有建築物減碳
李聲揚：恒大問題是社會問題
蔡金強：電荒下的能源革命
徐家健：香港SPAC沒必要僅限專業投資者
艾雲豪：巨星精彩的謝幕篇？
蘇沛豐：譚仔國際可考慮現金認購
李順威：基金經理看淡經濟看好股巿
劉思明：呷哺呷哺營造頭肩底
何啟聰：快手上周急跌 博反彈購23831
瑞銀亞洲：股價再破底 阿里沽25322
摩根大通亞洲：金融股向好 中銀購26188
周顯：中國戳破三大泡沫 陣痛過後迎新生命
王弼：恒大倘國有化 外資債權人成輸家？
曾淵滄：煤氣靠子公司港華突圍
湯文亮：樓價跌三成 共富變共貧
陳永傑：私樓仍供不應求
廖偉強：內地「共富」 資金流港樓避難
布少明：樓市候《施政報告》見真章
馬泰陽：買家趨審慎 觀望施政房策
下季7000伙新盤登場 新界3盤佔逾半 星凱‧堤岸勢成頭炮 首三季成交逼1.3萬宗
周末一手沽近30伙 半年最淡靜
樓宇買賣登記金額連續三季破2000億 97後首見
買家「買殼」入市領都3房 一筆過付樓價逾千萬
十大屋苑周末8宗成交 6周新低
The Campton已屆現樓 生活起居便利
東堤灣畔均呎1.4萬破頂後價量齊落
延期年金保證回報率差異大
徐惠芳：四大央行利率不變 外幣整固
【明報專訊】上周有四大央行議息，日本央行、美聯儲、瑞士央行、英倫銀行，4家央行均維持利率不變，符合預期。
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