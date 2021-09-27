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《幫你格價》：消費券第二波 商場爭推優惠

【明報專訊】本周五（1日），第二期消費券將會發放，要留意以支付寶香港、Tap＆Go「拍住賞」及WeChat Pay HK登記人士會收到一筆過3000元的金額，至於以八達通登記人士只會收取2000元，最後的1000元會在4000元完全使用完後才發放，最快可領取日期為12月16日。為迎接消費券發放，本港不少商場宣布加碼消費獎賞。

新城市廣場：最多送1200元消費券

由10月1日至11月30日，於新城市廣場推出「電子消費加倍賞」，以合資格電子錢包消費滿3000元，可獲贈600元購物消費券，當中包裝有潮流服飾、運動服飾、兒童服飾消費券及電影戲票門券，電子消費滿8000元送800元物消費券，2萬元送1200元消費券，消費者最多可累積4張來自不同戶的單據，並於逢星期五、六日及公眾假期，於沙田新城市1期4樓及3期2樓The Point會員專櫃換領購物。

除大額消費，由即日至12月31日，以WeChat Pay HK消費滿300元，或八達通、Tap＆Go、支付寶香港消費滿500元，可換領20元餐飲券，消費50元即可使用。另外以八達通餐飲及零售消費滿600元，送30元新地商場電子贈券；以WeChat Pay HK消費800元，或以八達通、Tap＆Go、支付寶香港消費滿1000元，加獲50元美妝或運動服飾禮券。

信和集團：抽獎最多5000元現金券

S’REWARDS會員可於信和集團旗下5商場，包括屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港城及黃金海岸商場的2間不同商戶以電子方式消費可進行抽獎，消費滿1000元至4999.9元，有機會抽中1000元現金券或10獎賞點數，消費滿5000元有機會抽中5000元現金券或50獎賞點數。逢星期六、日及公眾假期消費，抽獎獎賞翻倍。另外，由11月20日起，消費滿5000元有機會抽中音樂頒獎禮門票2張。

另外，集團又與八達通合作於上述5個商場，以及尖沙嘴中心、帝國中心及藍灣廣場，於10月1日至11月14日推出消費獎賞活動，在商場以八達通即日單一消費滿300元或以上，即可換領50元S現金券或指定商戶現金券，名額共有6萬份。

荷里活廣場：推繽紛消費賞

由10月1日至12月27日期間的每逢星期五、六、日及公眾假期，市民以電子渠道消費滿1200元或VIC會員憑120VIC積分，即可換領總值200元優惠券，當中包括「50元指定商戶購物優惠券」3張及「50元指定商戶美食優惠券」1張。

此外，VIC會員於11月1日至12月31日期間於場內指定食肆、服飾、美容、影音或家庭電器及工藝或家居佈置商戶，以電子渠道消費及成功登記有效發票，可賺取2倍會員積分，首3名累積最高消費金額並不少於3萬元的VIC會員，有機會贏取5000元的指定商戶現金券。

美麗華集團：送商戶禮券組合

由10月1日至12月31日，以消費券於Mira Place、The Mira Hong Kong、Mira Dining多間中西食府及美麗華旅遊消費享多重優惠，包括商場限定最高200%現金券回贈、網上商店Mira eShop 7天限時快閃優惠，The Mira酒店客房買一送一、75折套房浪漫Staycation、翠亨邨6人套餐58折優惠，以及其他餐飲旅遊折扣獎賞。

而Mira Place商場將於10月3日、10日及17日，推出「好玩好賞星期天」回贈獎賞活動，市民以消費券於任何商戶消費滿500元或以上，送價值700元至1000元的限定商場及商戶禮券組合。Mira eShop網上商店於10月1日上午10時開始，舉行一連7天的限時優惠，包括低至57折The Mira Hong Kong酒店優惠及米芝蓮推介翠亨邨58折海鮮六人餐等等。

V Walk & V city：消費最多送iPhone 13

由10月1日至3日，The Point by SHKP會員於V Walk或V city，單日以消費券消費滿2000元，可獲贈2200元商場及指定商戶禮券。由10月4日至11月30日消費滿2000，可獲贈1000元商場及指定商戶禮券及賺取會員積分。另外，10月1期間於V Walk或V city消費及當日成功登記，首名累積最高消費金額之會員即可獲贈iPhone 13 Pro 128GB 天峰藍色1部。

紅磡黃埔天地：送商戶組合現金券

由10月1日至11月7日期間，以消費券在黃埔天地的指定商戶消費，憑最多2家不同商戶的交易紀錄頁面及消費單據，可以即可換領指定商戶組合現金券，每日數量有限，換完即止。

凡消費滿300元或以上，可獲50元零售、美容或服務商戶現金券；消費滿600元或以上，可獲50元美食現金券、50元零售、美容或服務商戶現金券及50元雷霆保齡現金券；消費滿1000元或以上，可獲100元美食現金券、100元珠寶首飾或美容商戶現金券、50元零售或服務商戶現金券及50元雷霆保齡現金券。

明報記者 黃清瑤

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