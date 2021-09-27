經濟
余淑穎 理財信箱

余淑穎：半工讀生5年儲58萬創業

【明報專訊】Leon的收支尚算平衡，平均每月也有約收入的58%作儲蓄。明白Leon現時的理財目標是運用手持儲蓄完成往後三年課程及儲備足夠本金創業，現時手持的資產絕對夠應付學費開支，繳付3年內相關學費後資產應還剩餘17.5萬。同時只要能維持每月大約6000元的儲蓄，5年後便已經有40萬元的儲蓄作創業之用。

理財不單是人生重要的一步，當大家準備好足夠資金創業時，亦需要一套有效的理財預算方案配合自己的創業大計。在信中，Leon預算創業開支大約40萬元，當然我不能全面了解此筆創業開支的計算方法。假設開業後是全面打理自僱設計生意，Leon將會失去現時受僱的1.2萬元兼職收入。因此現時每月約5000元的個人及家庭基本開支，必須由創業收入或個人儲備中做預算。現先將每月5000元的個人開支用3年來預算，大約額外需要18萬元的基本生活開支。因此創業成本加上3年的生活開支，大約合共應提升至約58萬元作創業基本儲蓄目標。 

以每年3%回報為基準目標

因為要顧及學業同兼職兩方面的平衡，先保留相關學費的開支及2.5萬元的流動現金作後備。投資上建議選擇風險較低的通常或政府債券基金為儲蓄工具，在市場上應可找到新類型的投資選擇平均回報約為每年3%至4%，以每月平均6000的儲蓄加15萬每年3%回報為基準目標，5年後本金加回報應可累積儲蓄約56萬元作創業之用。

 （1）店舖選址安排：Leon可考慮以半年至9個月的短期租約作洽商。選址方面，可選擇一些同一大廈中有較多單位供應及地點較鄰近大街的樓上工商用單位做起步，除非你的事業不需客戶光顧，否則，人流較集中的地區對首次創業者而言較有優勢；

（2）營運收支平衡方案：營運成本後平均有25至40%左右的利潤作基本考慮。 當然要配合市場需要而投放資源在廣告及互聯網的宣傳，例如加入一些時下流行及較大規模團購網等；

（3）第三者責任保險及盜竊全險：往往創業者在開業成本計算中忽略了有關營運時可能遇到的風險，例如：財物損失及損毁、水浸或電力中斷引致的生意損失、第三者身體損傷或人身意外等風險。其實市面有一些專門針對不同行業的全面保險可供購買，保障全面之餘，保費也可按照工作室內資產計算及投保額作自由選擇。

創業路途上除了成本營運開支要預算恰當之餘，心態也是成功與否的重要一環。 如果創業者是由打工一族而來的話，更須加強自我管制及一顆大展鴻圖的事業心，努力自強自勉去達成創業夢！

美聯金融集團高級副總裁

marketing@midlandwealth.com

[余淑穎 理財信箱]

上 / 下一篇新聞

黃金周前添確診 澳門10月賭收料受挫 投行估內地客或取消行程 部分酒店劈價吸客
黃金周前添確診 澳門10月賭收料受挫 投行估內地客或取消行程 部分酒店劈價吸客
高盛批濠賭股「跌過龍」 新賭牌期限或縮至10年
高盛批濠賭股「跌過龍」 新賭牌期限或縮至10年
六福冀藉加盟商攻內地下沉市場
六福冀藉加盟商攻內地下沉市場
恒大汽車擱置上海科創板上市
恒大汽車擱置上海科創板上市
星物流公司E輪融資籌45億 獲阿里注資
星物流公司E輪融資籌45億 獲阿里注資
強積金自願供款上季38億 歷年最高
強積金自願供款上季38億 歷年最高
邦德梁江：利好政策陸續出台 看好新能源股
邦德梁江：利好政策陸續出台 看好新能源股
看好公用股 揸長建電能煤氣中電
看好公用股 揸長建電能煤氣中電
邦德AUM逾百億元 中國股票佔85%
邦德AUM逾百億元 中國股票佔85%
邦德梁江：恒指巿帳率僅1倍 難再大跌
邦德梁江：恒指巿帳率僅1倍 難再大跌
譚仔定價比大家樂吸引
譚仔定價比大家樂吸引
foodpanda擬拓採購業務 加強網購新鮮食品 構建獨有「生態圈」
foodpanda擬拓採購業務 加強網購新鮮食品 構建獨有「生態圈」
Carousell拓網購平台 添配套服務吸網店加盟
Carousell拓網購平台 添配套服務吸網店加盟
內地未盈利生科股微泰醫療 獲批上市
內地未盈利生科股微泰醫療 獲批上市
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
路德會：長者反應正面 未來或增購
路德會：長者反應正面 未來或增購
首域盈信劉國傑：新監管措施 利行業整合
首域盈信劉國傑：新監管措施 利行業整合
張兆聰：李寧止蝕 招行減持
張兆聰：李寧止蝕 招行減持
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：信義光能購證留意19709
金子：信義光能購證留意19709
張兆聰：孟晚舟獲釋再炒半導體股
張兆聰：孟晚舟獲釋再炒半導體股
簡志健、傅可怡：如何以Rule of 40評估和篩選SaaS公司？
簡志健、傅可怡：如何以Rule of 40評估和篩選SaaS公司？
《幫你格價》：消費券第二波 商場爭推優惠
《幫你格價》：消費券第二波 商場爭推優惠
沈永年：內地收樓 可選「一條龍」服務中介
沈永年：內地收樓 可選「一條龍」服務中介
徐惠芳：四大央行利率不變 外幣整固
徐惠芳：四大央行利率不變 外幣整固
陳大為：恒大和聯儲局如何發生聯繫？
陳大為：恒大和聯儲局如何發生聯繫？
陸振球：美倘降華關稅 亞馬遜或爆上
陸振球：美倘降華關稅 亞馬遜或爆上
陸振球：土地供應緊張 未必有利發展商
陸振球：土地供應緊張 未必有利發展商
林少陽：恒大對A股巿場影響小
林少陽：恒大對A股巿場影響小
謝偉銓：港府應推太陽能 為現有建築物減碳
謝偉銓：港府應推太陽能 為現有建築物減碳
李聲揚：恒大問題是社會問題
李聲揚：恒大問題是社會問題
蔡金強：電荒下的能源革命
蔡金強：電荒下的能源革命
徐家健：香港SPAC沒必要僅限專業投資者
徐家健：香港SPAC沒必要僅限專業投資者
艾雲豪：巨星精彩的謝幕篇？
艾雲豪：巨星精彩的謝幕篇？
蘇沛豐：譚仔國際可考慮現金認購
蘇沛豐：譚仔國際可考慮現金認購
李順威：基金經理看淡經濟看好股巿
李順威：基金經理看淡經濟看好股巿
劉思明：呷哺呷哺營造頭肩底
劉思明：呷哺呷哺營造頭肩底
何啟聰：快手上周急跌 博反彈購23831
何啟聰：快手上周急跌 博反彈購23831
瑞銀亞洲：股價再破底 阿里沽25322
瑞銀亞洲：股價再破底 阿里沽25322
摩根大通亞洲：金融股向好 中銀購26188
摩根大通亞洲：金融股向好 中銀購26188
周顯：中國戳破三大泡沫 陣痛過後迎新生命
周顯：中國戳破三大泡沫 陣痛過後迎新生命
王弼：恒大倘國有化 外資債權人成輸家？
王弼：恒大倘國有化 外資債權人成輸家？
曾淵滄：煤氣靠子公司港華突圍
曾淵滄：煤氣靠子公司港華突圍
湯文亮：樓價跌三成 共富變共貧
湯文亮：樓價跌三成 共富變共貧
陳永傑：私樓仍供不應求
陳永傑：私樓仍供不應求
廖偉強：內地「共富」 資金流港樓避難
廖偉強：內地「共富」 資金流港樓避難
布少明：樓市候《施政報告》見真章
布少明：樓市候《施政報告》見真章
馬泰陽：買家趨審慎 觀望施政房策
馬泰陽：買家趨審慎 觀望施政房策
下季7000伙新盤登場 新界3盤佔逾半 星凱‧堤岸勢成頭炮 首三季成交逼1.3萬宗
下季7000伙新盤登場 新界3盤佔逾半 星凱‧堤岸勢成頭炮 首三季成交逼1.3萬宗
周末一手沽近30伙 半年最淡靜
周末一手沽近30伙 半年最淡靜
樓宇買賣登記金額連續三季破2000億 97後首見
樓宇買賣登記金額連續三季破2000億 97後首見
買家「買殼」入市領都3房 一筆過付樓價逾千萬
買家「買殼」入市領都3房 一筆過付樓價逾千萬
十大屋苑周末8宗成交 6周新低
十大屋苑周末8宗成交 6周新低
The Campton已屆現樓 生活起居便利
The Campton已屆現樓 生活起居便利
東堤灣畔均呎1.4萬破頂後價量齊落
東堤灣畔均呎1.4萬破頂後價量齊落
延期年金保證回報率差異大
延期年金保證回報率差異大