首域盈信劉國傑：新監管措施 利行業整合

明報記者 葉創成

首域盈信劉國傑在《Money Monday》第306期(7月12日出版)封面故事專訪中表示，中資互聯網股不止面對監管風險升溫，而且整體行業的增長高峰期已過去，旗下基金在該板塊當時僅持有騰訊(0700)、阿里(9988)及京東(9618)等龍頭股，佔資產值比例亦僅11%至12%，完全沒有持有未有盈利的中資科網股；他當時強調，科技股不止包括互聯網公司，旗下基金持有的招行(3968)、創科(0669)及百勝中國(9987)亦成功應用科技提升生產力。他當時亦透露，旗下基金增持了科網股及內房股。

中國政府社會主義傾向增強

劉國傑近日發表了對監管風險增加的最新看法：「首先，監管政策並非新鮮事，同時是投資時重要的一環。以香港及新加坡為例，當地政府不時會在物業市場實施新法規。歷年來，中國政府亦曾推出多項有關銀行及保險公司的新規定。事實上，去年中國政府便更改了汽車保險的定價政策，對當地多家保險商構成影響。有見及此，我們從未忽視監管風險。第二，在國家主席習近平的領導下，中國政府開始更加重視社會穩定及平等。換句話說，新公布的法規實質上是針對富裕的企業家及財團，目標包括協助改善工人生活，以及幫助家長減輕孩子的負擔等。此外，隨着中國政府日益留意污染及碳中和議題，當局亦公布涉及環保領域的新政策。從這方面來看，中國政府的社會主義傾向明顯增強。我認為這是當今大勢所趨，中國市場的投資者需要留意及理解投資中國的新環境」。

「創新」應涵蓋更廣泛領域

劉國傑表示，監管變化推動市場氣氛轉變，近來投資者紛紛沽出容易受到政府政策影響的行業（例如課後輔導、互聯網平台、房地產、醫療設備及醫藥行業），並買入有望獲得政府繼續支持的行業（包括可再生能源、運動服裝及製造業）。他亦重申7月專訪中的觀點，指「創新」一詞不應局限於互聯網平台、生物科技公司或外賣應用程式，而是應該涵蓋更廣泛的領域，首域盈信傾向投資於創新企業，或利用科技改善產品及服務的公司，他以創科為例說明，「創科今年上半年的收入及利潤增長超過50%，表現不俗，原因之一是該公司利用鋰技術進步優勢，推出更高效率的電動工具，與此同時，亦將產品組合擴大至充電式設備及電動工具。」

另外，劉國傑相信，內地政府的新監管措施會提高行業標準，並有利於行業整合：「在中國的絕大部分行業中，爭奪市場的企業往往數以千計，以中國最大的房地產商碧桂園（2007）為例，去年市佔率亦只有5%。我們相信，在監管增加及融資指引收緊下，擁有出色管理團隊的優質企業將佔據優勢，並愈戰愈勇」。

內房股價早反映限價措施

在最近一年，儘管市場普遍對內房持負面看法，但首域盈信卻增持多家房地產股，劉國傑表示：「投資者認為物業價格受到嚴格監管，將對該行業構成壓力。然而，我們的看法相反。我們相信，房地產股的價格早就反映了有關憂慮，於是我們增持中國小型房地產商中海宏洋（0081）。現時，該公司的市盈率約為2至3倍」。

劉國傑又透露，在過去數月的市場回落期中，他認為騰訊及京東尚有增長空間，兩者同樣是較低調、監管風險較小的企業，因此旗下基金增持相關股份。

電動車電池行業被過分吹捧

作為比較，劉國傑認為，目前市場過分吹捧電動車電池行業，舉例來說，旗下團隊曾經觀察過全球及中國最大的電動車電池製造商寧德時代（深：300750），但認為它的估值已過高，並且憂慮業界競爭激烈的問題：「大家或許會說我們是在杞人憂天，或者是想得太遠，但我們向來審慎行事，因此在我們眼中，買入寧德時代的理據比較薄弱。」

劉國傑指出，雖然他也相信電動車在中國汽車市場滲透率將會逐年上升，成為市場主流，但他對於估值較低的生產設備企業更有信心，舉例來說，該行投資了繼電器製造商宏發科技（滬：600885），它有20%收入來自電動車市場，估值合理，管理團隊往績卓越；在電動車控制器生產領域中，該行也買入匯川技術（深：300124）；也投資了敏實集團（0425），該公司有25%收入來自電動車電池盒生產業務。

重視建立多元化均衡投資組合

由於「首域盈信中國增長基金」長線回報理想，劉國傑被稱為基金界的「長勝將軍」，他表示，其團隊會考慮潛在風險，並以審慎的態度作出適當選擇，但這並非表示不會犯錯：「事實上，我們犯過的錯誤不少，幸好，當我們出錯時，通常還是有挽回劣勢的餘地，舉例來說，無論我們多看好某間企業，在建立持倉時，一般不會買入超過10%的股票，以便我們能夠於股價回落時增持股份，這亦是我們投資騰訊及京東時採取的策略。另一個例子是好未來教育（美國上市編號：TAL）。我們先前未有買入該公司的股份，因此在股價下跌時入市。事後回想，這個決定並不明智，但假使我們最初便買入10%的好未來教育或新東方教育（9901），我們便真的束手無策了。有鑑於此，我們的團隊一直重視建立多元化的均衡投資組合」。

[財星看市]