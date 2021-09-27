經濟
封面故事

邦德梁江：利好政策陸續出台 看好新能源股

【明報專訊】美國聯儲局退市在即，內地政府加強監管帶來的不明朗因素亦持續，恒指上周續跌728點或2.92%，收報24192點，屬去年10月以來低位，內地電力股股價普遍向好，今期封面故事專訪邦德資產管理首席投資主管梁江分析最新形勢。他認為，恒指目前已跌至1倍市帳率附近，屬多年以來相對低位，後市下跌空間料僅5%至10%，市場仍有不少投資機會，當中，他尤其看好受惠減碳國策的新能源股；他又預測，隨着不明朗因素淡化，內地明年經濟增長及企業盈利轉強，港股明年將會否極泰來，迎來大牛市。

明報記者 葉創成

攝影 李紹昌

國家主席習近平去年9月22日出席第75屆聯合國大會提出「中國將力爭在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」目標後，中資風電、太陽能及電動車等新能源股股價大漲小回至今，即使恒指今年下半年來反覆受壓，有關股份仍延續強勢（見圖），邦德資產管理梁江在專訪中表示，該板塊中長期仍有很多投資機會：「首先這個行業是國家政策支持的，而且也是全球政府推進的方向，這便是坐順風車。人類對能源的需求就好像吃飯一樣，是每天都需要的、永遠需要的，你不能一天不吃飯，並非可以選擇吃或不吃飯、選擇用或不用能源，這些東西是沒有辦法避開的，是大家都要去解決的問題」。

「今後你看到新的一個大發展方向便是採用新能源，而且我覺得最後不是哪個方案最好、通吃，而是一個多方的解決方案，當中涉及電動車及氫能源，也包括利用風能、太陽能、核能、水能及天然氣發電，傳統燃煤火力發電則會相對減少」。

內地建高壓電網 西電東輸利電力股

即使不少中資新能源股股價過去一年已顯著向好，但梁江認為，該板塊仍有很多投資機會：「你不要只看它們股價漲了多少，也要看未來盈利增長前景，以及現時相對應的估值是否合理」；他續說，不少內地電力股現時市帳率不足1倍、市盈率10倍至15倍，近來亦陸續有新政策支持該行業發展，可以留意。

梁江表示：「內地發電企業過去主要用煤發電，在減碳要求下，今後可能逐漸轉用天然氣、風能及太陽能發電，這些股票估值也很廉宜，個別市帳率僅0.6至0.7倍；內地新能源資源比較豐富的地區主要在西部，包括新疆、內蒙及青海等，這些地方日照很強，風能也很強，現在問題是這些地方發的電運不出去，國家近日宣布投資3000億元人民幣興建高壓電網（Ultra High Voltage Transmission），待它啟用後便可幫助解決此輸電問題，而且這亦只是解決方案之一，將來隨着技術進步，有機會可把新疆、內蒙發的電以電池儲能後再運出去，從發電到儲電到輸電，我覺得隨着政策支持及資金投放，未來5至10年將會有很大的進展」。

新能源發電需求旺 設備原材料股受惠

隨着內地將更廣泛應用風能及太陽能發電，梁江分析，不止下游的電力股會受惠，中上游的原材料及設備股也會得益，「我覺得新能源產業鏈是蠻豐富的，例如可留意太陽能發電上游的多晶硅生產商，你也知道國家現時對環境保護、或者說是對控制污染意識特別強，而生產多晶硅過程是很污染的，在此背景下，即使目前多晶硅價格已從低位回升不少，新增產能仍然不易獲批，所以便有利於現已有充足產能的企業；另外，隨着內地風力發電需求增加，對風力發動機（wind turbine）及變速箱（gearbox）等設備需求亦會上升，所以我覺得整個產業鏈可以講的故事還有很多」。

電池屬電動車關鍵部件 比亞迪寧德時代具優勢

中資新能源股中，電動車及電池股是過去一年屬焦點的細分板塊，龍頭股比亞迪（1211）及寧德時代（深：300750）期內股價升幅均逾倍，前者6月已再「染藍」成為恒指成分股，後者市值更突破1萬億元人民幣曾稱冠深圳股市，梁江認為兩股均在電池製造上具備核心競爭力，有長線投資價值。

「從電動車這行業來講，我覺得作整（輛汽）車製造的企業沒什麼了不起，在中國這些公司很多，誰只要願意投資都可以去做，電池製造才最了不起，因為電動車生產成本中佔比最高的便是電池，電動車日後能否進一步普及，主要看它的電池是否足夠便宜、提升對比傳統燃油汽車的競爭力。在電池製造此領域，有一個很重要的特點便是講求規模效應（Scalable），規模愈大便成本愈低，這有點像半導體行業，我們研究過的台積電（台灣上市編號：2330）未來三年的資本開支至少要1000億美元，用於技術進步或更新設備也好，總之就是要巨額投資，這也就是寧德時代的護城河，其他電池製造企業規模不夠它大、缺乏它的投資能力便很難追得上」。

「至於比亞迪的最大投資亮點也不是整車製造，而是電池製造的競爭力，它生產的磷酸鐵鋰電池，與寧德時代生產的鋰電池不一樣，它需要的鋰含量及稀有金屬較少，生產成本也較低，電池及電動車售價因此亦較廉宜」。

非管道運輸效率低 氫能源普及須時

在眾多新能源中，梁江認為氫能源距離廣泛應用尚需要一段長時間，旗下基金暫未找到在此領域可投資的標的，「我讀了一些文章，能源最好的運輸方式是液體，你看石油便是液體，天然氣也可以液化，這樣的話，你可通過大的船把它們從美國、俄羅斯或中東運到中國，而且到了港口後，通過管道就可運送至各大城市，非常方便；運氣體的話，首先是相同體積卻重量大減，第二是若非通過管道、而是要靠一輛又一輛卡車來運，卡車需要油才開得動，這本身也是能源，效率便遠不及靠管道運輸的石油及天然氣了。我覺得在上述技術問題解決前、現在談氫能源的廣泛應用還是太早了！」

在梁江管理的「邦德中國基石基金」中，截至8月底10大持股中的新能源股包括陽光電源（深：300274）、寧德時代（深：300750）、華潤電力（0836）及隆基股份（滬：601012）。

[封面故事]

相關字詞﹕寧德時代(深：300750) 比亞迪(1211) 內地電力股 高壓電網(Ultra High Voltage Transmission) 碳中和 新能源股 邦德資產管理首席投資主管梁江

上 / 下一篇新聞

黃金周前添確診 澳門10月賭收料受挫 投行估內地客或取消行程 部分酒店劈價吸客
黃金周前添確診 澳門10月賭收料受挫 投行估內地客或取消行程 部分酒店劈價吸客
高盛批濠賭股「跌過龍」 新賭牌期限或縮至10年
高盛批濠賭股「跌過龍」 新賭牌期限或縮至10年
六福冀藉加盟商攻內地下沉市場
六福冀藉加盟商攻內地下沉市場
恒大汽車擱置上海科創板上市
恒大汽車擱置上海科創板上市
星物流公司E輪融資籌45億 獲阿里注資
星物流公司E輪融資籌45億 獲阿里注資
強積金自願供款上季38億 歷年最高
強積金自願供款上季38億 歷年最高
看好公用股 揸長建電能煤氣中電
看好公用股 揸長建電能煤氣中電
邦德AUM逾百億元 中國股票佔85%
邦德AUM逾百億元 中國股票佔85%
邦德梁江：恒指巿帳率僅1倍 難再大跌
邦德梁江：恒指巿帳率僅1倍 難再大跌
譚仔定價比大家樂吸引
譚仔定價比大家樂吸引
foodpanda擬拓採購業務 加強網購新鮮食品 構建獨有「生態圈」
foodpanda擬拓採購業務 加強網購新鮮食品 構建獨有「生態圈」
Carousell拓網購平台 添配套服務吸網店加盟
Carousell拓網購平台 添配套服務吸網店加盟
內地未盈利生科股微泰醫療 獲批上市
內地未盈利生科股微泰醫療 獲批上市
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
機械人陪長者晨操 將設無接觸健康監察
路德會：長者反應正面 未來或增購
路德會：長者反應正面 未來或增購
首域盈信劉國傑：新監管措施 利行業整合
首域盈信劉國傑：新監管措施 利行業整合
張兆聰：李寧止蝕 招行減持
張兆聰：李寧止蝕 招行減持
余淑穎：半工讀生5年儲58萬創業
余淑穎：半工讀生5年儲58萬創業
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：信義光能購證留意19709
金子：信義光能購證留意19709
張兆聰：孟晚舟獲釋再炒半導體股
張兆聰：孟晚舟獲釋再炒半導體股
簡志健、傅可怡：如何以Rule of 40評估和篩選SaaS公司？
簡志健、傅可怡：如何以Rule of 40評估和篩選SaaS公司？
《幫你格價》：消費券第二波 商場爭推優惠
《幫你格價》：消費券第二波 商場爭推優惠
沈永年：內地收樓 可選「一條龍」服務中介
沈永年：內地收樓 可選「一條龍」服務中介
徐惠芳：四大央行利率不變 外幣整固
徐惠芳：四大央行利率不變 外幣整固
陳大為：恒大和聯儲局如何發生聯繫？
陳大為：恒大和聯儲局如何發生聯繫？
陸振球：美倘降華關稅 亞馬遜或爆上
陸振球：美倘降華關稅 亞馬遜或爆上
陸振球：土地供應緊張 未必有利發展商
陸振球：土地供應緊張 未必有利發展商
林少陽：恒大對A股巿場影響小
林少陽：恒大對A股巿場影響小
謝偉銓：港府應推太陽能 為現有建築物減碳
謝偉銓：港府應推太陽能 為現有建築物減碳
李聲揚：恒大問題是社會問題
李聲揚：恒大問題是社會問題
蔡金強：電荒下的能源革命
蔡金強：電荒下的能源革命
徐家健：香港SPAC沒必要僅限專業投資者
徐家健：香港SPAC沒必要僅限專業投資者
艾雲豪：巨星精彩的謝幕篇？
艾雲豪：巨星精彩的謝幕篇？
蘇沛豐：譚仔國際可考慮現金認購
蘇沛豐：譚仔國際可考慮現金認購
李順威：基金經理看淡經濟看好股巿
李順威：基金經理看淡經濟看好股巿
劉思明：呷哺呷哺營造頭肩底
劉思明：呷哺呷哺營造頭肩底
何啟聰：快手上周急跌 博反彈購23831
何啟聰：快手上周急跌 博反彈購23831
瑞銀亞洲：股價再破底 阿里沽25322
瑞銀亞洲：股價再破底 阿里沽25322
摩根大通亞洲：金融股向好 中銀購26188
摩根大通亞洲：金融股向好 中銀購26188
周顯：中國戳破三大泡沫 陣痛過後迎新生命
周顯：中國戳破三大泡沫 陣痛過後迎新生命
王弼：恒大倘國有化 外資債權人成輸家？
王弼：恒大倘國有化 外資債權人成輸家？
曾淵滄：煤氣靠子公司港華突圍
曾淵滄：煤氣靠子公司港華突圍
湯文亮：樓價跌三成 共富變共貧
湯文亮：樓價跌三成 共富變共貧
陳永傑：私樓仍供不應求
陳永傑：私樓仍供不應求
廖偉強：內地「共富」 資金流港樓避難
廖偉強：內地「共富」 資金流港樓避難
布少明：樓市候《施政報告》見真章
布少明：樓市候《施政報告》見真章
馬泰陽：買家趨審慎 觀望施政房策
馬泰陽：買家趨審慎 觀望施政房策
下季7000伙新盤登場 新界3盤佔逾半 星凱‧堤岸勢成頭炮 首三季成交逼1.3萬宗
下季7000伙新盤登場 新界3盤佔逾半 星凱‧堤岸勢成頭炮 首三季成交逼1.3萬宗
周末一手沽近30伙 半年最淡靜
周末一手沽近30伙 半年最淡靜
樓宇買賣登記金額連續三季破2000億 97後首見
樓宇買賣登記金額連續三季破2000億 97後首見
買家「買殼」入市領都3房 一筆過付樓價逾千萬
買家「買殼」入市領都3房 一筆過付樓價逾千萬
十大屋苑周末8宗成交 6周新低
十大屋苑周末8宗成交 6周新低
The Campton已屆現樓 生活起居便利
The Campton已屆現樓 生活起居便利
東堤灣畔均呎1.4萬破頂後價量齊落
東堤灣畔均呎1.4萬破頂後價量齊落
延期年金保證回報率差異大
延期年金保證回報率差異大