邦德梁江：利好政策陸續出台 看好新能源股

明報記者 葉創成

攝影 李紹昌

國家主席習近平去年9月22日出席第75屆聯合國大會提出「中國將力爭在2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和」目標後，中資風電、太陽能及電動車等新能源股股價大漲小回至今，即使恒指今年下半年來反覆受壓，有關股份仍延續強勢（見圖），邦德資產管理梁江在專訪中表示，該板塊中長期仍有很多投資機會：「首先這個行業是國家政策支持的，而且也是全球政府推進的方向，這便是坐順風車。人類對能源的需求就好像吃飯一樣，是每天都需要的、永遠需要的，你不能一天不吃飯，並非可以選擇吃或不吃飯、選擇用或不用能源，這些東西是沒有辦法避開的，是大家都要去解決的問題」。

「今後你看到新的一個大發展方向便是採用新能源，而且我覺得最後不是哪個方案最好、通吃，而是一個多方的解決方案，當中涉及電動車及氫能源，也包括利用風能、太陽能、核能、水能及天然氣發電，傳統燃煤火力發電則會相對減少」。

內地建高壓電網 西電東輸利電力股

即使不少中資新能源股股價過去一年已顯著向好，但梁江認為，該板塊仍有很多投資機會：「你不要只看它們股價漲了多少，也要看未來盈利增長前景，以及現時相對應的估值是否合理」；他續說，不少內地電力股現時市帳率不足1倍、市盈率10倍至15倍，近來亦陸續有新政策支持該行業發展，可以留意。

梁江表示：「內地發電企業過去主要用煤發電，在減碳要求下，今後可能逐漸轉用天然氣、風能及太陽能發電，這些股票估值也很廉宜，個別市帳率僅0.6至0.7倍；內地新能源資源比較豐富的地區主要在西部，包括新疆、內蒙及青海等，這些地方日照很強，風能也很強，現在問題是這些地方發的電運不出去，國家近日宣布投資3000億元人民幣興建高壓電網（Ultra High Voltage Transmission），待它啟用後便可幫助解決此輸電問題，而且這亦只是解決方案之一，將來隨着技術進步，有機會可把新疆、內蒙發的電以電池儲能後再運出去，從發電到儲電到輸電，我覺得隨着政策支持及資金投放，未來5至10年將會有很大的進展」。

新能源發電需求旺 設備原材料股受惠

隨着內地將更廣泛應用風能及太陽能發電，梁江分析，不止下游的電力股會受惠，中上游的原材料及設備股也會得益，「我覺得新能源產業鏈是蠻豐富的，例如可留意太陽能發電上游的多晶硅生產商，你也知道國家現時對環境保護、或者說是對控制污染意識特別強，而生產多晶硅過程是很污染的，在此背景下，即使目前多晶硅價格已從低位回升不少，新增產能仍然不易獲批，所以便有利於現已有充足產能的企業；另外，隨着內地風力發電需求增加，對風力發動機（wind turbine）及變速箱（gearbox）等設備需求亦會上升，所以我覺得整個產業鏈可以講的故事還有很多」。

電池屬電動車關鍵部件 比亞迪寧德時代具優勢

中資新能源股中，電動車及電池股是過去一年屬焦點的細分板塊，龍頭股比亞迪（1211）及寧德時代（深：300750）期內股價升幅均逾倍，前者6月已再「染藍」成為恒指成分股，後者市值更突破1萬億元人民幣曾稱冠深圳股市，梁江認為兩股均在電池製造上具備核心競爭力，有長線投資價值。

「從電動車這行業來講，我覺得作整（輛汽）車製造的企業沒什麼了不起，在中國這些公司很多，誰只要願意投資都可以去做，電池製造才最了不起，因為電動車生產成本中佔比最高的便是電池，電動車日後能否進一步普及，主要看它的電池是否足夠便宜、提升對比傳統燃油汽車的競爭力。在電池製造此領域，有一個很重要的特點便是講求規模效應（Scalable），規模愈大便成本愈低，這有點像半導體行業，我們研究過的台積電（台灣上市編號：2330）未來三年的資本開支至少要1000億美元，用於技術進步或更新設備也好，總之就是要巨額投資，這也就是寧德時代的護城河，其他電池製造企業規模不夠它大、缺乏它的投資能力便很難追得上」。

「至於比亞迪的最大投資亮點也不是整車製造，而是電池製造的競爭力，它生產的磷酸鐵鋰電池，與寧德時代生產的鋰電池不一樣，它需要的鋰含量及稀有金屬較少，生產成本也較低，電池及電動車售價因此亦較廉宜」。

非管道運輸效率低 氫能源普及須時

在眾多新能源中，梁江認為氫能源距離廣泛應用尚需要一段長時間，旗下基金暫未找到在此領域可投資的標的，「我讀了一些文章，能源最好的運輸方式是液體，你看石油便是液體，天然氣也可以液化，這樣的話，你可通過大的船把它們從美國、俄羅斯或中東運到中國，而且到了港口後，通過管道就可運送至各大城市，非常方便；運氣體的話，首先是相同體積卻重量大減，第二是若非通過管道、而是要靠一輛又一輛卡車來運，卡車需要油才開得動，這本身也是能源，效率便遠不及靠管道運輸的石油及天然氣了。我覺得在上述技術問題解決前、現在談氫能源的廣泛應用還是太早了！」

在梁江管理的「邦德中國基石基金」中，截至8月底10大持股中的新能源股包括陽光電源（深：300274）、寧德時代（深：300750）、華潤電力（0836）及隆基股份（滬：601012）。

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