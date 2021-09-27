高盛批濠賭股「跌過龍」 新賭牌期限或縮至10年

空降政府代表 澳博：未必是壞事

據高盛引述投資者會議內容，新賭牌的特許經營期限預計將少於20年，但5年又太短，故認為新期限為10年屬合理估計。至於被投資者問及，現有持牌人之間是否存在併購可能性，澳博則指出目前的博彩法不允許同一家公司持有兩張牌照。

至於較受市場關注的政府委派代表安排，澳博估計只會在營運公司層面進行，意味未必會影響上市公司董事局安排，又認為引入政府代表未必是壞事，因為目前業界本身已需要按法規營運，引入代表將可加強政府與賭場營運方的互信。

報告又指出，澳門博彩業現時利得稅稅率約39%，澳博相信暫時不會上調，因在全球博彩業內已算頗高，而且相信政府會預留加稅空間；又預期政府在今次諮詢後，會將賭場資本金門檻大升至20億至40億澳門元，惟澳博管理層指現有營運商都擁有大量資本，不會構成任何問題。