黃金周前添確診 澳門10月賭收料受挫 投行估內地客或取消行程 部分酒店劈價吸客

明報記者 陳偉燊

在澳門最新一輪公布發現確診個案、進行全民檢測及收緊出入境措施前，據本報翻查各賭場酒店官網，新葡京、星際、永利澳門、永利皇宮、悅榕莊及百老匯等酒店，十一檔期7天假期訂房均告爆滿，而且路氹度假區的賭場酒店，每晚房價普遍超過2000元。

上葡京「劈價」逾五成吸客

不過，隨着澳門進入預防狀態後，部分酒店要劈價求售，以上葡京為例，於10月1日房價降至909.3元，「劈價」逾五成，其他如十六浦索菲特、威尼斯人等房價亦見下降，當中十六浦減幅更超過兩成。另原已爆滿的賭場酒店如星際及康萊德酒店，周六官網即顯示重新有酒店房可供應（見表）。

澳門社會文化司司長歐陽瑜周六（25日）表示，新增確診個案對國慶黃金周的旅客數量有影響，影響時間範圍至未來一周。瑞信向投資者發布更新時稱，由於旅客外訪後返回內地需接受檢疫，估計會有賭客取消訪澳行程。

蘇樹輝：10月賭收或回到8月水平

澳門旅遊業議會理事長胡景光原先看好今年十一檔期，訪澳旅客人數可突破五一檔期高峰的3.6萬人次，甚至期望日均有逾4萬名旅客訪澳，酒店入住率提高至七至八成。但是在新防控措施下，他認為「國慶檔期一定受影響」，指出在全民檢測有結果後14天確保不再有確診才能解除預防狀態，影響橫跨整個黃金周。

澳博副主席兼行政總裁蘇樹輝原本亦預期，今年中秋、國慶檔期的訪客及賭收會比8月份時為佳。但是隨着最新疫情及收緊入境措施，「肯定會影響旅客過嚟，影響賭收」，料訪客及賭收情况會回落到8月份出現確診及進行全民檢測後的低迷情况。資料顯示，今年8月份澳門曾經因為發現本地確診，需作全民檢測及收緊出入境措施，致當月賭收按月大跌47.39%至44.42億澳門元（見圖）。

股市受壓拖累 貴賓廳寄望不高

至於生意受壓多時的貴賓廳，業界人士本已寄望不高，並估計近期股市受壓，對賭客的財富構成影響；除澳門進入預防狀態外，擁有多年貴賓廳經營經驗的資深博彩從業員林繼光指，當地主要客源之一的福建省疫情反彈，據他理解當地客人未必趕及預訂房間，估計貴賓廳生意會繼續「丁財兩閒」。