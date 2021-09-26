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2021年9月26日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
儲局官員放鷹 10年債息升破1.4厘 美股三大指數終止連跌 分析：標指料波幅為主
重磅科技中資金融股拖累 ADR港股比例指數跌
美孚新邨2房低市價沽 業主實蝕逾73萬
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彭博：部分基金恒大債持倉遠超匯豐
蕭世和傳任TVB高層 着記者等通告
保誠每股定價143.8元 遠低於上限
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內部文件承認特權不可接受 XCheck去年仍增數萬人
張宗永：DeFi：金融新世代？
薛偉傑：中大成立「創博館」助師生創業
「金九」遇冷 內地樓市政策仍向穩
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【明報專訊】剛剛過去不久的中秋節假期，恰逢內地樓市傳統旺季「金九月」，但由於各種原因，內地房地產市場可能將遭遇寒冬。樓市由熱至冷之中，過去被樓價快速上漲掩蓋的問題也浮出水面。
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