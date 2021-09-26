經濟
馮其十 神州新形勢

中國經濟

「金九」遇冷 內地樓市政策仍向穩

【明報專訊】剛剛過去不久的中秋節假期，恰逢內地樓市傳統旺季「金九月」，但由於各種原因，內地房地產市場可能將遭遇寒冬。樓市由熱至冷之中，過去被樓價快速上漲掩蓋的問題也浮出水面。

上 / 下一篇新聞