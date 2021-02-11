fb設VIP名單 名人發帖「無王管」

資料來源：華爾街日報

當普通網民在fb或其旗下的Instagram發布懷疑騷擾他人、煽動暴力、色情不雅等違規內容，fb的自動系統通常會把它們刪除。不過在「XCheck」機制下，即使VIP們發布了不當內容，自動系統不會立刻把它們刪除，而是交由fb進行人工審查。若核實內容涉及違規，fb會通知VIP在24小時緩衝期內自行刪除。不過fb的紀錄顯示，去年至少有580萬用戶獲納入「XCheck」機制，但只有不到10%的「XCheck」內容經過審查。

去年至少580萬用戶納「XCheck」機制

2019年，巴西著名球星尼馬（Neymar da Silva Santos Júnior）被一名女子指控他強姦後，他在fb和Instagram發布為自己辯護的視頻，向觀眾展示他與原告的WhatsApp通訊內容，當中包括原告的姓名及裸照，並抨擊對方向他勒索。

fb處理裸露照片的標準程序，就是把它們刪除。但在Instagram平台擁有超過1.5億粉絲的尼馬受到「XCheck」機制的保護，以致違規內容張貼超過一天也未被刪除。fb文件對此事形容為「情色報復」（revenge porn），其內部審查發現，有5600萬fb及Instagram用戶瀏覽過尼馬張貼的違規視頻，而這視頻更被轉發超過6000次，令該名女子受到網暴。

尼馬貼裸照駁強姦指控 涉事女子被網暴

尼馬張貼違規內容，但fb管理層決定讓其帳戶繼續運作，有別於其他嚴重違規的普通用戶被封號處理。尼馬從未被落案起訴強姦，該名女子被巴西當局控告誹謗、勒索及欺詐，前兩項指控其後被撤銷，第三項控罪被裁定不成立。

《華爾街日報》引述知情人士稱，從VIP帳戶刪除內容，有時要獲fb傳訊及公共政策團隊的高層批准，甚至須尋求朱克伯格或營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）的許可。

直至2020年美國大選，VIP享有的「XCheck」特權仍然存在。fb內部文件稱，很多fb員工都有權將用戶添加到「XCheck」機制。2019年的一項審計發現，fb至少有45個團隊有權修訂「XCheck」名單。

根據fb內部指引，「具有新聞價值」、「有影響力或受歡迎」又或「有公關風險」的人士，有資格被列入「XCheck」名單，儘管用戶本人通常不會被告知他們享有特權。根據fb內部文件，目前或以往被納入「XCheck」名單的人士，除了尼馬，還包括朱克伯格、下台前的美國總統特朗普及其長子小特朗普（Donald Trump Jr）、參議員沃倫（Elizabeth Warren），以及網紅狗「Doug the Pug」。

時任總統參議員網紅狗均享特權

fb發言人斯通（Andy Stone）表示，建立該機制的重要原因，是制定一個額外的步驟，讓fb團隊在執行內容政策時，對一些內容給予更多理解。他表示，很多內部文件的信息已經過時，例如fb已提高「XCheck」帳號的內容審查比例，並逐步取消「XCheck」機制，但他未透露將在何時結束。

根據fb訂定的目標，該公司須在2021年上半年，完全取消嚴重違規內容的豁免權。但今年3月的更新文件顯示，fb正努力限制「XCheck」名單繼續添加。fb內部希望透過取消員工修訂「XCheck」名單的權限，阻止特權階級增加。不過fb似乎尚未考慮以同一標準，統一處理名人和普通用戶的發布內容。

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