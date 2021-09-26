彭博：部分基金恒大債持倉遠超匯豐

Ashmore持倉價值達4.33億美元

彭博報道顯示，Ashmore、貝萊德及瑞銀，在恒大的債券持倉價值分別高達4.33億、3.97億及2.75億美元，比匯豐持倉為多。另美國對冲基金經理Boaz Weinstein旗下的Saba Capital Management及另類投資基金經理Ruben Kliksberg旗下Redwood Capital Management，亦開始建立恒大債券的頭寸。歐洲銀行方面，則對恒大債券的敞口有限。

另據《杜瓊斯》的報道， 有恒大的美元債之國際投資者在周四最後期限，仍然未收到8350萬美元債息，有關債券規模達20.3億美元，若30天寬限期過後恒大未支付債息，將成為亞洲企業有史以來最大的美元債違約事件。

恒大汽車：正洽售養生谷海外資產

至於同系恒大汽車（0708）發通告表示，正接觸不同戰略投資者，亦另與投資者洽商出售養生谷及海外資產，但是未簽訂具法律效力協議。由於短期內未達成協議，集團將缺資金進一步投入，影響正常運作、向員工支薪甚至新能源車研發。公司亦暫停支付部分日常開支，相關供應商亦暫停供應。