儲局官員放鷹 10年債息升破1.4厘 美股三大指數終止連跌 分析：標指料波幅為主

明報記者 歐陽偉昉

克里夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）上周五表示，支持聯儲局自11月開始減少買債，並在明年上半年完結買債行動。即使削減買債，貨幣政策仍保持非常寬鬆，隨着復蘇持續，就業繼續改善，料明年年底可滿足加息條件。不過，她補充，美國就業仍未達目標，失業率仍大幅高於疫情爆發前水平。

兩官員明年擁投票權

指已達減買債條件

聯儲局年初曾指出，將買債至經濟和就業取得進一步實質進展，堪薩斯城聯儲銀行行長喬治（Esther George）上周五說，現時已經達標，就業將一步強勁增長。她擔心維持零利率除了通脹風險，也會危及金融穩定，因此不希望在不必要時維持零利率。她預期，聯儲局會維持大規模資產負債表將長期利率保持低位，並提高短期利率緩和影響。

美國10年期國債收益率在最近兩個交易日明顯上升0.15厘，但納指未見下跌，期內回升2%。利達資產管理基金經理兼合伙人黃耀宗指出，市場對加息步伐已有所預期，股價亦已反映了部分影響，但現時債息和標指皆貼近下降軌，需要觀察下周變化。

Nike下修收入展望

股價挫逾6%

標指上周五上升0.15%，收報4455點；道指上升0.15%，收報34,798點；納指微跌0.03%至15,047點。Nike（美：NKE）上周四下修2022財年展望，將全年收入從低雙位數降至中個位數，指因為疫情影響在越南的生產，周五股價跌6.26%。

美股上周一受市場觀望聯儲局會議、美國凍結債務限期即將完結，以及中國恒大（3333）債務問題等影響，標指曾失守100天線見4300點，但美股周中開始反彈，至上周五收復全周失地，全周升0.5%，結束兩周連跌。道指全周上升0.6%，納指上升0.02%。美匯指數跌0.2%收報93.28，不過全周受惠資金避險，升0.14%。

黃耀宗指出，大型股上周波幅增加，資金暫時未敢撈貨，但也未離開而轉投中型科技股，他對後市看法較中性，料標指現時以波幅為主，不會太快如早前般持續破頂。