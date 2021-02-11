東街42 TUNG ST. 呎價3.28萬元起

42 TUNG ST.位於東街，預計明年9月落成，樓花期長約1年，項目同屬單幢式設計，僅提供13伙，包括9伙分層、4伙複式單位，全為一梯一伙設計，分層單位實用面積585方呎、複式實用面積1157方呎，由2房到3房設計，發展商6月公布之價單，項目只設建期付款，扣除10%優惠後，全數8個分層單位，折實價1924萬至2275萬元，折實實呎32,890至38,890元。

另外，恒地（0012）旗下中環堅道73號，亦最快下月推出，項目總樓面涉約6.4萬方呎，提供約180伙，主打中小型單位，樓花期料少於兩年。

恒地中環打造主題式住宅社區

恒地表示，集團在鄰近堅道的中環伊利近街33至47A號一帶，亦正進行舊樓併購行動，地盤佔地約1.3萬方呎，預料將來可建樓面約10.5萬方呎，將連同堅道73號項目，整個發展模式，與同系港島西區藝里坊系列相似。

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