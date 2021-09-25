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2021年9月25日星期六
陸振球 樓市解碼
睇樓手冊
人行將虛幣業務列非法金融活動 發改委封殺「挖礦」 富途禁虛幣信託開倉
螞蟻鏈：堅決反對一切數字藏品炒作
積金局：強積金基金沒持有恒大債
債券南向通成交40億 遜北向通首日
科技消費股續領跌 恒指全周累跌2.9%
虛銀Mox易帥 胡博思接任CEO
港金融中心排名升至全球第三 僅高新加坡1分 營商環境排名持續下跌
港首3季新股集資跌出全球三甲
富衛美申IPO 獲李嘉誠基金會認購
阿里巴巴擬售芒果超媒
疫情緩和旅業復蘇 攜程次季扭虧為盈
路透：百度購YY直播獲批機會微
吉利傳內地招兵買馬 計劃製造手機
供應鏈緊張 Nike削銷售預測 股價挫7％ 疫下越南供應商長期停產
美商務部查晶片囤積 擬動用國防生產法
美債限死線逼近 兩黨未達共識
米埔地申建3090伙 較原批建大增42倍 8年前獲批建71幢洋房 傳新地或相關人士持有
長實錦田地申增65%單位至330伙
利豐總部連毗鄰工廈 申重建逾130萬呎商廈
中洲火炭星凱‧堤岸最快下周開價
CCL按周升0.75%重上190點 8周升幅最大
陸振球：恒大泡沫 早爆好過遲爆
周末睇樓好去處
HOLLYWOOD HILL清一色1房套吸上班族
中環街市活化後展新顏
東街42 TUNG ST. 呎價3.28萬元起
周末睇樓好去處
【明報專訊】（請看附圖）
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