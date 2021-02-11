CCL按周升0.75%重上190點 8周升幅最大

CCL（中小型單位）報190.82點，同為歷史次高，按周升0.59%；CCL（大型單位）報189.12點，按周升1.60%。中原研究部高級聯席董事黃良昇指，CCL破頂後近6周持續企穩於2019年高位190.48點上下，於歷史高位爭持。四大分區方面，新界西CCL Mass報176.26點，按周升2.11%，結束3周連跌；新界東CCL Mass報207.97點，按周跌0.15%，為歷史第3高，距歷史高位相差0.41%；港島CCL Mass報197.19點，按周升0.54%，距自己歷史高位相差1.03%；九龍CCL Mass報187.19點，按周跌0.35%。

愉景新城3房銀主盤1070萬低市價易手

二手市况方面，中原市務經理張志豪指，荃灣愉景新城第10座高層H室，實用658方呎3房戶，屬銀主盤，本月初開價1120萬元，減價50萬元或4%後，以1070萬元沽出、實呎16,261元，較同類市價低約2%；原業主1999年初以354萬元買入，其後淪為銀主盤，是次成交價較原購入價升716萬元或2倍。

美聯助理區域經理馮根明指，元朗綠悅6座中層實用1010方呎B室，原業主開價1000萬元並零議價下成交、實呎9901元；原業主2017年初以約710萬元購入，帳面賺290萬元或約41%。另利嘉閣研究部估算，今、明兩天全港50個指標屋苑共錄1295組客戶預約睇樓，按周微跌0.4%，連續兩周輕微受壓，料與港股波動對投資入市信心造成影響有關。