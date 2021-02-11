利豐總部連毗鄰工廈 申重建逾130萬呎商廈

財團1.36億統一高山道舊樓業權

據城規會文件顯示，申請人就持有的荔枝角長沙灣道868至888號利豐大廈，即利豐集團及部分附屬公司總部，提出活化申請，擬重建為1幢27層高的商廈，涉及28.77萬方呎。另方面，申請人同時亦就毗鄰長沙灣道800及828號，以及大南西街601至603號香港紗廠工業大廈第1及2期，向城規會申請擬議略為放寬地積比率限制，由現時12倍地積比率，增加20%至14.4倍作重建，並提出兩個發展方案，其中一個方案重建2幢33層高的商廈，另一個方案則是重建為1幢28層高的新式工廈（主要用作工場用途），兩個發展方案重建後樓面逾107.7萬方呎，連同利豐大廈重建項目，涉及逾130萬方呎樓面。

此外，有財團就觀塘偉業街201號兆富工廠大廈亦提出活化申請，申請放寬地積比率20%至14.4倍，重建為1幢29層高的商業大廈，總樓面約14.5萬方呎。

另外，由TKS COMPANY LIMITED持有大部分業權的土瓜灣高山道26號、新柳街2A至2B號舊樓，昨進行強制拍賣，財團以底價1.36億元統一業權，以可建樓面約1.72萬方呎計，每方呎樓面地價約7900元。