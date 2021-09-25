美商務部查晶片囤積 擬動用國防生產法

馬斯克料明年晶片產能可提升

雷蒙多與白宮經濟顧問狄斯（Brian Deese）周四會見了英特爾（美：INTC）、三星電子（韓：5930）、台積電（台：2330）、蘋果（美：AAPL）、福特汽車（美：F）、通用汽車（美：GM）等企業代表。雷蒙多在會後表示，晶片供應情况未見好轉，在某些方面甚至出現惡化，需採取強而有力的行動。

美國商務部目前讓企業自願提交供應鏈的數據，最新要求它們在45天內填妥問卷，呈交白宮。白宮發聲明稱，調查目的是「了解和量化可能存在的供應瓶頸」。美國官員一再強調，若政府要成功解決半導體短缺的問題，私營企業必須增加透明度。

美官員：私營企業須增透明度

據報不少企業之前在提交數據方面拖拖拉拉，恐披露了被認為是公司機密的訂價資料，令政府考慮援引《國防生產法》，強迫企業提供信息。《國防生產法》賦予總統在危機時指導工業生產的權力，前總統特朗普及現任總統拜登都曾援引此法，以加快新冠病毒疫苗生產。

雷蒙多稱，通過《國防生產法》或其他方式取得數據是必要的，因為供應鏈企業之間缺乏互信。部分製造商擔心供應不足，訂購的晶片遠比需要的多，令晶片供應商無法準確掌握市場需求。若晶片庫存積聚，將導致日後價格崩跌。隨着半導體產業轉移至近期爆發疫情的東南亞，美國官員稱，將要求美國駐馬來西亞及越南等地的外交官，與當地政府聯繫，保持廠房運轉。

（綜合報道）

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