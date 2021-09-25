供應鏈緊張 Nike削銷售預測 股價挫7％ 疫下越南供應商長期停產

五成鞋類三成服裝產於越南

道指及標普500指數早段微跌，由於人行及發改委整治虛擬貨幣炒作，影響投資者對科技股的情緒，以科技股為主的納指早段跌0.5%。業務與加密貨幣相關的「虛擬貨幣交易所第一股」Coinbase（美：COIN）、企業軟件開發商MicroStrategy（美：MSTR）等早段股價下滑。隨着聯儲局「收水」在即，美國10年期國債孳息率升至1.45厘，接近3個月高位。

自7月中以來，Nike一直致力解決越南工廠停工的問題。該公司約有50%的鞋類產品及30%的服裝產品在越南生產。該國政府為遏抑新冠疫情擴散，部分生產設施需要關閉。Nike財務總監弗蘭德（Matt Friend）稱，其在越南南部約 80%的鞋類供應商及一半的服裝廠房仍處於關閉。弗蘭德稱，Nike已失去10周的生產時間，預計需要多個月才能恢復全面生產。即使產能恢復，Nike仍要面對貨運的延誤。他表示，將貨物由亞洲運往Nike主要市場平均需要80天。Nike表示，全球對其鞋履及運動服裝的需求依然強勁。若不是供應鏈混亂，第一財季的業績會逐漸增強。但由於庫存問題持續，近期業績將受到損害。

新疆棉事件 大中華銷售放慢

在截至8月底的第一財季，Nike收入按年增長16%至122 億美元，低於分析師預期。若剔除匯率變動，收入增長為12%。由於北美需求疲軟，令上季收入未達到預期。不過Nike以原價向消費者出售更多貨品，令利潤提升。毛利率增長1.7個百分點，至46.5%。

此外，自今年3月因新疆棉事件而遭部分中國消費者杯葛後，該品牌在大中華區的銷售增長較慢。上季在當地的銷售額按年增長11%，增幅在所有市場中最小。若剔除匯率變動，收入增長僅1%

另外，由於貨車司機不足等造成的物流問題，美國貨倉式零售商Costco（美：COST）宣布，對衛生紙、瓶裝水、需求高的清潔用品等實施限購。該公司稱，物流問題導致門店的貨品上架較慢。疫情導致港口擁擠、勞動力短缺，導致零售商的運輸和勞動力成本上漲。Costco表示，貨櫃和航運費是疫情前6倍。

貨車司機不足 Costco實施限購

不過受惠於食品、家居用品的強勁需求，Costco在截至8月底的第四財季，收入按年增長17%至626.8億美元，首次突破600億美元大關，股價早段升2.6%。

（綜合報道）

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