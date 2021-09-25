疫情緩和旅業復蘇 攜程次季扭虧為盈

股價昨先升後跌

攜程昨日一度升逾1%，但尾市倒跌，收報228.4元，跌0.26%。季內集團淨營業收入為59億元，按年升86%；經調整EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）達9.2億元，按年反彈6.7倍。期內毛利率為79%，按年及按季分別增加7個百分點及4個百分點。

按業務劃分，第二季住宿預訂營業收入為25億元，按年上升96%；期內交通票務營業收入則升八成至21億元。至於旅遊度假業務營業收入為3.7億元，按年彈升1.8倍；商旅管理業務營業收入亦按年增加1.4倍，至3.9億元。雖然去年同期基數低，但上述業務收入按季亦有最少雙位數增幅。上半年計，攜程錄得純利11億元，按年扭虧為盈。

集團聯合創始人兼董事會執行主席梁建章於電話會議中表示，國內城市旅遊業務近乎充分恢復，加上全球新冠疫苗接種率提升，相信國際業務將逐步回後至正常水平。對於內地多個行業加強監管，集團管理層表示，樂於接受市場監管變化，並相信將有助行業公平競爭及創新。