港金融中心排名升至全球第三 僅高新加坡1分 營商環境排名持續下跌

明報記者 陳偉燊

翻查2018年起刋發、第23至第30期《全球金融中心指數》報告中顯示，五大細項中，香港在「營商環境」一項，之前一直處於第3或第4位，至今次一舉跌至第7。至於「人力資本」一項，由2018年3月至2019年3月長踞第1位，其後持續下跌至今期報告的第4位。其餘3個細項方面，「基建」、「聲譽及綜合」都保持在第4位，「金融業發展水平」則排名第五，與半年前相同。

上海跌出前三 深圳跌出前十

依報告所言，「營商環境」一環主要是指監管環境是否具透明度，有否窒礙創新及發展，有否令環境變得迅捷及減少貪腐，監管的可預期性及持續性等等。至於「人力資本」，當中觸及的議題是，在遙距工作下已經改善技能的可用性，有沒有令跨境工作變得容易，勞動市場需是否變得彈性，有否容許具才能的職員自由流動，同時亦關注金融中心、大學及科研機構之間的連繫性。

在行業分類方面，該報告顯示，香港在銀行及保險業排名均名列第二；在貿易、專業服務則分別排名第三及第四。

銀行及保險業排名第二

在政府及監管以至金融排名第五，於投資管理方面則排名第六；在金融科技一項則排名第七，落後於深圳及新西蘭威靈頓。在宜居及工作方面，香港名列第三。

政府發言人：報告肯定港地位實力

政府發言人表示，報告明確肯定香港作為全球領先金融中心的地位與實力。本港在各類競爭力領域中（包括人力資本、基礎設施、金融業發展水平，以及聲譽和綜合）繼續名列前茅。同時，香港在一國兩制下擔當內地與世界各地橋樑的獨特角色，並擁有眾多制度上的優勢，包括高度開放和國際化的市場、穩健的基礎設施配套等，這將持續鞏固香港作為全球領先金融中心的地位。

Z/Yen集團網頁顯示，香港金融發展局為其白金贊助人之一，而今年3月公布的第29期《全球金融中心指數》報告獲金發局贊助。