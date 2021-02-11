虛銀Mox易帥 胡博思接任CEO

曾任奧地利ING銀行CEO

Mox稱，胡博思在加入前，擔任奧地利ING銀行行政總裁，把該行由主要接受存款的業務變革為全數碼銀行。在此之前，胡博思先後在ING銀行及Garanti Bank BBVA擔任多個領導職位。他推動土耳其ING銀行的零售業務轉型及數碼化。胡博思亦帶領Garanti Bank BBVA建立能提供全面服務的數碼銀行。

顧海將建立另一家初創企業

至於顧海去向，Mox指他將建立另一家初創企業，同時會繼續以特別顧問身分，為渣打銀行多個重要數碼項目提供意見。Mox董事會主席禤惠儀表示，Mox成立至今，顧海的貢獻良多，在他領導下Mox成功獲得虛銀牌照、推出多個創新服務、獲取超過17萬名客戶的信任，並成為其中一個在香港獲得最高評價的金融應用程式。

本港虛銀人事變動頻頻，翻查資料，對上一次CEO「換人」是匯立銀行，謝學海因個人原因去年底離任，今年初匯立銀行委任李家達為新CEO。livi bank、天星銀行去年亦經歷CEO換人。