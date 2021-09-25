科技消費股續領跌 恒指全周累跌2.9%

人行昨淨投放700億人幣

恒指早段反覆靠穩，尾市一度急跌逾400點，收市跌318點至24,192點；國指跌128點或1.47%，報8604點；科指收報6159點，跌2.23%。三大指數連跌第二周，科技、消費股續領跌。

藍籌7隻升，53隻下跌。平保（2318）升2.17%，收報54.25元，是升幅最大的藍籌；信義玻璃（0868）跌7.32%，收報23.4元，是跌幅最大的藍籌。阿里巴巴（9988）跌2.76%，收報144.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低51點。恒指本周累跌2.92%或728點，表現最差的是李寧（2331），全周累跌15.44%，其次為恒地（0012）及新世界發展（0017），分別累跌13.79%及12.84%。

科指本周累跌4.53%或292點，表現最差的是快手（1024），累跌13.84%，其次為海爾智家（6690）及比亞迪電子（0285），分別跌9.93%及7.24%。

Nike下調2022財年的展望，因疫情影響供應鏈。體育用品股普遍向下，安踏（2020）收報142.3元，跌2.2%；李寧收報88.7元，跌5.44%；361度（1361）跌5.38%；特步（1368）跌7.59%。

北水淨流入51億 逾1個月最多

北水淨流入51.02億元，見逾1個月最多。主要淨買入騰訊（0700）、美團（3690）、華潤電力（0836）及海吉亞醫療（6078）。