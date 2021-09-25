債券南向通成交40億 遜北向通首日

內媒昨指出，包括華夏基金、博時基金、匯添富基金、南方基金、國投瑞銀基金、申萬菱信基金、融通基金在內的7家基金公司成為首日完成債券南向通投資的基金公司，另有多家券商參與。

內媒：7基金公司首日完成投資

人行表示，首天南向通債券交易涵蓋了香港市場的主要債券品種，下一步將繼續會同香港金管局、兩地基礎服務機構和各市場參與機構，根據南向通運行情况，進一步完善相關制度安排，推動中國債券市場改革開放高質量發展。香港金管局表示，市場對南向通開通反應正面，首個交易日運作順暢。

中銀：服務境內投資者數量佔2/3

中銀香港（2388）表示，該行昨與27家境內投資者敘做雙向交易共55宗、交易金額等值12.9億元，昨首日服務境內投資者的數量佔全市場三分之二，交易宗數和總金額均佔全市場三分之一。

該行又指出，首日交易即實現「基礎設施互聯互通模式」及「境內外託管行聯結模式」，前者涉款等值10.2億元，後者等值2.7億元，涉及平台包括Comstar、彭博、Tradeweb，而幣種包括人民幣、港元、美元和歐元，涉及債券種類包括國債、港府債、點心債、綠債等。該行實現「交易—託管—結算」服務全覆蓋。

匯豐表示，昨已成功為數家內地機構投資者，完成市場上首批南向通交易。彭博則表示，昨日有參與的11家香港做市商，當中7家是經彭博完成交易。