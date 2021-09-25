積金局：強積金基金沒持有恒大債

陳茂波：引發港金融系統性風險很低

財政司長陳茂波接受《經濟日報》訪問時表示，香港銀行體系借款予內地相關企業的佔比只佔銀行資產約16%左右，內房企業佔比更低，加上大多有抵押品保障，恒大引發香港金融系統性風險很低。

恒大在中秋節翌日假期雖然公布以場外形式協商解決內地債息支付問題，一度有利該系股價，但恒大的美元債持有人表示，截至周四下午5時仍未能按時獲發債息，亦未見刊發任何公告交代情况。

未能付境外債息 恒大系股價急插

彭博數據顯示，這隻2022年到期、票息8.25%的美元債本期應付利息8353萬美元。恒大未能付境外美元債息再引起投資者疑慮，觸發該系股價急插。恒大及恒大物業（6666）分別跌11.61%及4.42%；恒大汽車（0708）據報受供應商撤離影響，並恐未能量產及未能支薪，昨股價跌23.37%。

另彭博引述知情人士稱，為防恒大的流動性風險影響購樓者，住建部8月起已對恒大的項目資金帳戶作集中管理，並要求地方政府確保所有項目資金優先用於當地工程建設。資金劃出更受到嚴格限制，包括向供應商付款等都均要獲得當地政府批准。此前，在南沙的房建部門更建立專戶，直接接收恒大樓盤的買家供款，令恒大未能夠沾手樓款。恒大上個月已經表示，一些延遲支付供貨商和工程款的情况導致部分項目停工，並補充在政府協調支持下，正積極與供應商及建築承包商洽談爭取項目復工。

彭博：住建部上月起集中管理恒大項目資金

花旗發表報告跟進指出，恒大重組最有可能的結果是正在進行的項目由另一個實體接手，壞帳留在銀行的資產負債表上，且未必按市值計價，其他房地產公司的監管壓力可能減輕。