螞蟻鏈：堅決反對一切數字藏品炒作

「亞運會火炬」誤導買家已下架

螞蟻鏈指出，有用戶早前在拍賣平台發布「亞運會火炬」的相關競價處置信息，附以數字火炬藏品的詳情圖，混淆數字藏品和實體火炬的差異，對買家造成誤導，涉嫌欺詐。目前，平台已下架對應違規商品並對用戶進行相應違規處理。

事實上，螞蟻鏈已非首次涉足NFT（非同質化代幣），早前淘寶520藝術品拍賣活動上，曾經為一首音樂作品提供相應的NFT技術支持，惟後來平台已經將該NFT下架，甚至搜索關鍵詞「NFT」亦找不到。

北京大成律師事務所合伙人肖颯指部分NFT交易須注意的「紅線」，包括只要不為了實物交收或不必交割實物，就有資本化運作之嫌，或有可能被認定為「非法期貨交易活動」，從而引發非法經營罪的刑事風險。若NFT被存放在私有雲上，則被視為「藝術品」並受《藝術品經營管理辦法》監管，經營單位不得「以非法集資為目的或者以非法傳銷為手段進行經營」。