經濟

香港地產

上月商廈負吸納量1.09萬呎 明顯改善

【明報專訊】經濟環境向好，商廈市場亦漸有改善。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，8月整體寫字樓市場負吸納量持續減少，由7月負吸納量約8.9萬方呎，按月下跌88%至8月份的1.09萬方呎。該行指出，負吸納量減少主要是企業提升辦公室質素的需求，以及靈活工作空間市場擴張而大幅抵消。

仲量聯行：靈活工作間擴張抵消負吸納量

仲量聯行指出，租戶追求靈活的租期及面積，帶動靈活辦公室的需求，綜合消息指上月Compass Offices擴充旗下在銅鑼灣利園1期，租用約1.62萬方呎，並同時租用上環無限極廣場，涉及1.19萬方呎樓面；另雷格斯（Regus）於尖沙嘴港威大廈第5座額外租用多一層面積約2.45萬方呎樓面。事實上，不少商廈業主為免將商用樓面丟空，因應社會上對靈活辦公室的需求，自行營運共享工作空間，如內房世茂集團，將持有的中環中心開設共享工作空間The Centre Space，另置地亦撥出旗下中環公爵大廈兩層作「Centricity Flex」的靈活工作空間，其中單人辦公隔間（Private pods），每小時租金由50元起。

至於商廈空置率，截至8月底，整體甲廈空置率為9.6%，與7月底相同，港島3個區分別中環、灣仔及銅鑼灣、港島東的空置率不跌反升，空置率由7.1%至9.9%，按月升0.1至0.5個百分點。仲量聯行香港租賃業務主管鮑雅歷表示，雖然個別大廈租金上月微升，但整體租金按月微跌0.1%，其中灣仔、銅鑼灣及九龍東的租金跌幅較大，中區租金則較平穩。

新銀中心高層逾1.4億易手

此外，土地註冊處顯示，灣仔新銀集團中心高層全層連1個車位，上月底以1.422億元易手，以全層面積7388方呎計，呎價1.92萬元。原業主為恒福有限公司，公司董事為岑浩，與新海能源（0342）主席岑少雄兒子的名字相同，料為同一人。該公司2013年1.288億元購入，帳面獲利1340萬元或約10%。

相關字詞﹕鮑雅歷 新銀集團中心 靈活辦公室空間 商廈 仲量聯行 香港地產市場觀察

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