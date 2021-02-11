經濟

香港地產

LP10個別海景戶8個月加價一成 推179伙餘貨折實均呎17436元 最快國慶假發售

【明報專訊】市場料美國聯儲局最快11月「收水」，不過近日發展商依然積極推售新盤，其中南豐集團更相隔8個月重推將軍澳日出康城臨海項目LP10，昨日加推179伙餘貨，折實均呎1.74萬元，除比年初首批折實均呎1.58萬元高9.7%外，個別3房海景戶更出現「樓下貴過樓上」情况，加價幅度高達一成。項目亦首推2房海景單位，折實價高見1324萬元，料貴絕康城同類戶，而項目最快下周末「十．一」國慶檔期推售。

明報記者 陳寶恩、歐陽慧恩

南豐日出康城LP10，年初推出三輪銷售，累售533伙，佔全盤893伙的約六成。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，項目昨日加推5號價單，涉179伙，實用面積634至1205方呎，包括2至4房間隔，定價1198.7萬至2838.2萬元，實呎18,907至24,602元。維持最高20.5%折扣，折實953萬至2256.4萬元，折實實呎15,032至19,559元，折實平均實呎17,436元。入場單位為1A座7樓D室，實用面積634方呎2房園景戶，折實953萬元、實呎15,032元。首度推出42伙2房海景單位，位於2B座B室，實用面積711及712方呎；最貴一伙位處50樓，折實價1324.3萬元，實呎18,626元，料創日出康城2房樓價新高。

首推2房海景戶 折實高見1324萬

對照新舊價單，個別海景戶加幅逾一成，有樓下單位較樓上貴逾9%，例如實用面積864方呎的3房戶，向西南望海景，新價單2A座9樓B室，折實價約1553.6萬元，實呎17,981元；樓上的10樓B室，今年1月時折實價約1424.3萬元，實呎16,485元，樓下比樓上貴逾129萬元或9.1%。至於實用面積796方呎3房戶，同樣望海景，新價單1B座36樓A室，折實價約1491萬元；樓上的35樓A室，折實價約1344萬元，兩者相差約146.9萬元或10.9%。

LP6本月連錄9宗二手 康城最旺屋苑

2房內園戶加價較克制，1A座33樓D室，實用面積640方呎的2房套，折實價約990.9萬元；1月推出的32樓D室，折實價約975萬元，兩者價差約15.9萬元或1.6%；可見海景及園景戶進一步「擘價」。許謙讓指出，今批較上批有約6%加幅，並指同區上半年樓價已升逾7%，認為定價合理；今日起收票，料最快下周末賣樓。

二手方面，同系同區入伙屋苑LP6，陸續有額印鬆綁貨易手個案。中原高級分區營業董事柯勇表示，LP6本月錄約9宗成交，成為本月區內最旺屋苑。賺幅最高為5座中層H室，實用面積347方呎1房戶，以732.8萬元易手、實呎21,118元。原業主2018年9月526萬元購入，帳面賺206.8萬元或近四成。

相關字詞﹕日出康城 南豐集團

上 / 下一篇新聞

彭博：恒大獲中央指示避免債券違約 未提具體援助 摩通：股價反彈僅短暫效果
彭博：恒大獲中央指示避免債券違約 未提具體援助 摩通：股價反彈僅短暫效果
華置蝕逾14億減持恒大 擬悉售恐蝕百億
華置蝕逾14億減持恒大 擬悉售恐蝕百億
匯控稱無直接影響
匯控稱無直接影響
北大方正維好債權人港入稟追67億
北大方正維好債權人港入稟追67億
美通過外國公司新例 上市企業未符要求須除牌
美通過外國公司新例 上市企業未符要求須除牌
涉中國森林IPO違規 畢馬威兩會計師共罰款百萬
涉中國森林IPO違規 畢馬威兩會計師共罰款百萬
聯儲局料明年開始加息 市場估11月收水 或減買債150億美元
聯儲局料明年開始加息 市場估11月收水 或減買債150億美元
恒指漲289點 金融股升幅顯著
恒指漲289點 金融股升幅顯著
中電承諾提前10年淘汰燃煤發電廠
中電承諾提前10年淘汰燃煤發電廠
聚賢居3房戶2530萬沽 呎價3.1萬創疫下新高
聚賢居3房戶2530萬沽 呎價3.1萬創疫下新高
譚仔首日孖展暫超購近9倍 主席無懼市况波動 稱顧客「牛定熊都食」
譚仔首日孖展暫超購近9倍 主席無懼市况波動 稱顧客「牛定熊都食」
中電信中聯通5G上客量增長加快
中電信中聯通5G上客量增長加快
facebook換技術總監 加強元宇宙業務發展
facebook換技術總監 加強元宇宙業務發展
美股續彈 道指早段升500點
美股續彈 道指早段升500點
英倫銀行釋「鷹派」信號 鋪路11月加息
英倫銀行釋「鷹派」信號 鋪路11月加息
張兆聰：綠色能源起動 光大環境可追落後
張兆聰：綠色能源起動 光大環境可追落後
葉創成：受惠減碳國策 龍源電力苦盡甘來
葉創成：受惠減碳國策 龍源電力苦盡甘來
技術取勝：潤電回調宜守21元
技術取勝：潤電回調宜守21元
盧駿匡：終極一跌乃熊巿結束先兆
盧駿匡：終極一跌乃熊巿結束先兆
思捷主席老公獲委任新執董COO
思捷主席老公獲委任新執董COO
蕭世和辭任 星島節省逾百萬人工
蕭世和辭任 星島節省逾百萬人工
劉思明：新能源資源股升勢欲罷不能
劉思明：新能源資源股升勢欲罷不能
周顯：內房無限loop loop loop
周顯：內房無限loop loop loop
譚新強：不要誤信金融危機是好事！
譚新強：不要誤信金融危機是好事！
湯文亮：打救恒大只能用「微‧積‧分」
湯文亮：打救恒大只能用「微‧積‧分」
倫敦推新盤 趕印花稅假期尾班車
倫敦推新盤 趕印花稅假期尾班車
英可申七成按揭 最長還30年
英可申七成按揭 最長還30年
Riverscape周末來港預售 1房426萬元起
Riverscape周末來港預售 1房426萬元起
盧楚仁：聯儲局助美國股匯雙飛
盧楚仁：聯儲局助美國股匯雙飛
中洲星凱‧堤岸批預售 涉1335伙今年最大盤
中洲星凱‧堤岸批預售 涉1335伙今年最大盤
上月商廈負吸納量1.09萬呎 明顯改善
上月商廈負吸納量1.09萬呎 明顯改善
鄧成波家族1.8億蝕沽禮頓道舖
鄧成波家族1.8億蝕沽禮頓道舖