LP10個別海景戶8個月加價一成 推179伙餘貨折實均呎17436元 最快國慶假發售

明報記者 陳寶恩、歐陽慧恩

南豐日出康城LP10，年初推出三輪銷售，累售533伙，佔全盤893伙的約六成。南豐集團香港地產處執行董事許謙讓表示，項目昨日加推5號價單，涉179伙，實用面積634至1205方呎，包括2至4房間隔，定價1198.7萬至2838.2萬元，實呎18,907至24,602元。維持最高20.5%折扣，折實953萬至2256.4萬元，折實實呎15,032至19,559元，折實平均實呎17,436元。入場單位為1A座7樓D室，實用面積634方呎2房園景戶，折實953萬元、實呎15,032元。首度推出42伙2房海景單位，位於2B座B室，實用面積711及712方呎；最貴一伙位處50樓，折實價1324.3萬元，實呎18,626元，料創日出康城2房樓價新高。

首推2房海景戶 折實高見1324萬

對照新舊價單，個別海景戶加幅逾一成，有樓下單位較樓上貴逾9%，例如實用面積864方呎的3房戶，向西南望海景，新價單2A座9樓B室，折實價約1553.6萬元，實呎17,981元；樓上的10樓B室，今年1月時折實價約1424.3萬元，實呎16,485元，樓下比樓上貴逾129萬元或9.1%。至於實用面積796方呎3房戶，同樣望海景，新價單1B座36樓A室，折實價約1491萬元；樓上的35樓A室，折實價約1344萬元，兩者相差約146.9萬元或10.9%。

LP6本月連錄9宗二手 康城最旺屋苑

2房內園戶加價較克制，1A座33樓D室，實用面積640方呎的2房套，折實價約990.9萬元；1月推出的32樓D室，折實價約975萬元，兩者價差約15.9萬元或1.6%；可見海景及園景戶進一步「擘價」。許謙讓指出，今批較上批有約6%加幅，並指同區上半年樓價已升逾7%，認為定價合理；今日起收票，料最快下周末賣樓。

二手方面，同系同區入伙屋苑LP6，陸續有額印鬆綁貨易手個案。中原高級分區營業董事柯勇表示，LP6本月錄約9宗成交，成為本月區內最旺屋苑。賺幅最高為5座中層H室，實用面積347方呎1房戶，以732.8萬元易手、實呎21,118元。原業主2018年9月526萬元購入，帳面賺206.8萬元或近四成。