經濟
黃清瑤 海外置業錦囊

投資策略

Riverscape周末來港預售 1房426萬元起

【明報專訊】由英國發展商Ballymore伙拍新加坡發展商Oxley的住宅項目Riverscape，將於明天（25日）在港預售。物業位於第三區，由物業前往倫敦城市機場約需6分鐘車程，航班主要前往意大利、荷蘭、瑞士及波蘭等地；如前往金融城，車程約半小時。

樓盤位於皇家碼頭，屬泰晤士河河畔及Royal Docks核心位置，距離Docklands輕軌鐵路站、Crossrail火車站僅數分鐘步程。另外，住戶可以步行前往碼頭，乘搭泰晤士河快船Uber boat出入其餘22個碼頭，前往金絲雀碼頭約23分鐘。

皇家碼頭社區設施持續增加

該區最大優勢是獲得80億英鎊投資，未來數年共提供2.5萬個住宅單位及創造6萬個就業職位。另外，附近的The Crystal大樓將會於今年年底落成，到時候會成為倫敦市長及大倫敦政府的辦公室。

現時皇家碼頭已經有1萬名居民進駐，為完善教育設施，該區已設有日間託管、幼兒教育及小學。目前社區設施正持續增加，例如設有全科醫生及牙科診所、酒吧等。

Riverscape共有10幢大廈，提供769個單位，第一期最快可於2023年第三季落成。1房單位面積由544方呎起，售價由39.99萬英鎊（約425.7萬港元）起；兩房單位面積由733方呎起，售價由58萬英鎊（約617.4萬港元）起；3房單位面積由1040方呎起，售價由67萬英鎊（約713.2萬港元）起。

如有意購買物業，需要持有護照或英國駕駛執照、銀行結單、住址證明及信用卡。

預訂時將會收取2000英鎊作預訂費用。第一期5%按金，將會在預訂後的21天內收取，第6個月、12個月及18個月將會收取5%按金，項目完工後將會收取其餘八成金額。

[黃清瑤 海外置業錦囊]

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