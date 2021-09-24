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倫敦推新盤 趕印花稅假期尾班車

【明報專訊】早前受疫情影響，英國房產交易量急劇下降，有見及此，英國政府推出印花稅假期（Stamp Duty Holiday）以刺激樓市及當地經濟，造就入市時機。皇家碼頭（Royal Wharf）位於倫敦東區，連線第二及第三金融城，目前已有逾萬名居民入住。該區早前獲80億英鎊投資，未來倫敦市長及大倫敦政府的辦公室將進駐，預期區內新盤將會有升值空間。

根據英國國家統計署的最新數據顯示，今年7月，英國倫敦平均樓價按月跌2%至50.46萬英鎊，當中主要是印花稅假期快完令整體成交金額下降。報告又指出，倫敦仍是全英國樓價最高的城市，但過去一年樓價升幅疲弱，僅按年升2.2%。7月份，英國平均樓價為25.55萬英鎊（約271.41萬港元），按月跌近萬元或3.73%，但就較去年同期上升1.9萬元。至於英格蘭樓價按月跌4.5%，按年升7%。英國國家統計局經濟統計主管山繆．貝克特（Sam Beckett）表示，全英國各地區樓價增長正持續放緩，隨着印花稅假期於9月底完結，預計樓市成交量可能會見新低。

倫敦樓價按年升2.2％ 第一區最貴

倫敦分為9個區域，不少人會認為第一、二區治安會較好，第五、六區較貧窮及時有罪案發生。事實卻非如此，不同區域是以地鐵車資及行程時間所區分，如倫敦市 （City of London）位於第一區，格林尼治（Greenwich）位於第三區，由第一區乘坐地鐵前往第三區的車資為4.9英鎊（約38.1港元）。當然第一、第二區較繁華，如倫敦市就有至少2.4萬家公司及54萬名員工；西敏站（Westminster）是重點旅遊區，不少代表性的建築物和地標如白金漢宮、蠟像館、皇后美術館等都在此。

樓價方面，距離倫敦市中心愈接近的區域，樓價愈高。根據世邦魏理仕（CBRE）的研究報告顯示，第一區平均樓價約為150萬英鎊（約1596.8萬港元），由第二區前往市中心平均需要22分鐘，平均樓價為72.28萬英鎊（約769.4萬港元），第五區平均需要38分鐘，平均樓價為37.9萬英鎊（約403.4萬港元）。不過以上數據乃計算不同大小的物業平均數值，如有意置業人士選擇面積較小的公寓，不難在第二區找到樓價介約35萬英鎊（約372.5萬港元）之物業，或在第五、六區亦可找到22萬英鎊（約234.1萬港元）的物業。

黃清瑤

[黃清瑤 海外置業錦囊]

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