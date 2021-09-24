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2021年9月24日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
彭博：恒大獲中央指示避免債券違約 未提具體援助 摩通：股價反彈僅短暫效果
華置蝕逾14億減持恒大 擬悉售恐蝕百億
匯控稱無直接影響
北大方正維好債權人港入稟追67億
美通過外國公司新例 上市企業未符要求須除牌
涉中國森林IPO違規 畢馬威兩會計師共罰款百萬
聯儲局料明年開始加息 市場估11月收水 或減買債150億美元
恒指漲289點 金融股升幅顯著
中電承諾提前10年淘汰燃煤發電廠
聚賢居3房戶2530萬沽 呎價3.1萬創疫下新高
譚仔首日孖展暫超購近9倍 主席無懼市况波動 稱顧客「牛定熊都食」
中電信中聯通5G上客量增長加快
facebook換技術總監 加強元宇宙業務發展
美股續彈 道指早段升500點
英倫銀行釋「鷹派」信號 鋪路11月加息
張兆聰：綠色能源起動 光大環境可追落後
葉創成：受惠減碳國策 龍源電力苦盡甘來
技術取勝：潤電回調宜守21元
盧駿匡：終極一跌乃熊巿結束先兆
思捷主席老公獲委任新執董COO
蕭世和辭任 星島節省逾百萬人工
劉思明：新能源資源股升勢欲罷不能
周顯：內房無限loop loop loop
譚新強：不要誤信金融危機是好事！
湯文亮：打救恒大只能用「微‧積‧分」
倫敦推新盤 趕印花稅假期尾班車
英可申七成按揭 最長還30年
Riverscape周末來港預售 1房426萬元起
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LP10個別海景戶8個月加價一成 推179伙餘貨折實均呎17436元 最快國慶假發售
中洲星凱‧堤岸批預售 涉1335伙今年最大盤
上月商廈負吸納量1.09萬呎 明顯改善
鄧成波家族1.8億蝕沽禮頓道舖
劉思明：新能源資源股升勢欲罷不能
【明報專訊】美聯儲局議息會議結束，美股大反擊，加之「港股通」重開，港股高開衝高，即觸發獲利回吐。低殘內房股繼續大彈外，焦點依然是一眾強勢新能源、資源股。
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劉思明
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