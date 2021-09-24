英倫銀行釋「鷹派」信號 鋪路11月加息

英鎊兌美元應聲上漲0.9%

英倫銀行貨幣政策委員會（MPC）的9名委員當中，7人同意未來任何緊縮措施，都應由加息開始，即使在買債計劃於年底左右到期前，上調利率也是合適的。MPC的下次會議將於11月初舉行。經濟師認為，英倫銀行的議息聲明，是為11月加息鋪路。英鎊兌美元應聲上漲0.9%，高見1.3749。

匯豐控股（0005）駐倫敦的高級經濟學家Liz Martins 表示，聲明似乎為今年底前加息打開大門，因為若通脹進一步加劇，MPC不想排除迅速收緊政策的選項。英倫銀行最新預測，通脹將在短期內繼續上升。由於能源及貨品價格上漲，英倫銀行預期今年第四季的通脹升至「略高於」4%，並可能直至明年次季仍維持在此水平，但成本壓力相信是暫時的，中期的通脹率可望回落至接近2%的目標。

不過英國商業大臣關浩霆（Kwasi Kwarteng） 警告，天然氣價格飈升，已導致7家能源供應商倒閉，未來數周可能還有更多能源供應商關門。他又強調，政府不會救助失敗的能源公司。

商業大臣警告：將有更多能源公司倒閉

此外，諮詢公司Alixpartners表示，由於供應鏈中斷，全球汽車製造商今年可能損失合共2100億美元的收入，幾乎是今年初預測規模的兩倍。《華爾街日報》報道，美國白宮周四召開半導體問題的視像峰會，商討如何應對全球晶片荒。路透社消息稱，與會者包括英特爾、台積電、蘋果、三星、通用汽車、福特等機構代表。

（綜合報道）

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