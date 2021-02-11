美股續彈 道指早段升500點

首次申領失業救濟連升兩周

隨着新冠變種病毒持續蔓延，美國首次申領失業救濟人數出乎意料連續兩周上升。在截至9月18日當周，首次申領失業救濟人數為35.1萬人，按周增加1.6萬人。面對供應鏈瓶頸及市場需求見頂，美國9月商業活動的擴張速度跌至1年來最慢。

IHS Markit表示，追蹤製造業和服務業活動的美國綜合PMI初值，在9月跌至54.5，是去年9月以來最低。美國9月服務業PMI初值亦跌至54.4，為14個月低位。服務業為美國經濟活動貢獻三分之二以上，預示美國第三季GDP增長放慢。

歐元區商業活動擴張速度放慢

供應鏈陷瓶頸，也令歐元區企業成本飈升。歐元區的商業活動擴張速度放慢。9月綜合PMI初值由59跌至56.1，為5個月低位。供應鏈受阻，令製造及服務企業投入的成本推高至20多年的高位。IHS Markit首席商業經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）稱，9月的數據突顯經濟增長急劇放慢，以及成本急劇上漲的不利影響浮現。分析認為，若這些不利因素沒有減弱的迹象，未來幾個月歐元區的經濟增長可能進一步放緩。

（綜合報道）

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