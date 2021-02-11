美股續彈 道指早段升500點

【明報專訊】雖然昨日公布的美國經濟數據比市場預期差，但是由於聯儲局表明當前的貨幣刺激措施仍將維持一段時間，加上市場對中國恒大（3333）債務危機的憂慮有所紓緩，美股三大指數早段連續第2日上漲。道指早段升500點，標普500指數及納指升約1%。美國10年期國債孳息率升至1.41，是7月以來的高位。由於原油供應仍然緊張，國際油價昨晚升逾1%。
首次申領失業救濟連升兩周
隨着新冠變種病毒持續蔓延，美國首次申領失業救濟人數出乎意料連續兩周上升。在截至9月18日當周，首次申領失業救濟人數為35.1萬人，按周增加1.6萬人。面對供應鏈瓶頸及市場需求見頂，美國9月商業活動的擴張速度跌至1年來最慢。
IHS Markit表示，追蹤製造業和服務業活動的美國綜合PMI初值，在9月跌至54.5，是去年9月以來最低。美國9月服務業PMI初值亦跌至54.4，為14個月低位。服務業為美國經濟活動貢獻三分之二以上，預示美國第三季GDP增長放慢。
歐元區商業活動擴張速度放慢
供應鏈陷瓶頸，也令歐元區企業成本飈升。歐元區的商業活動擴張速度放慢。9月綜合PMI初值由59跌至56.1，為5個月低位。供應鏈受阻，令製造及服務企業投入的成本推高至20多年的高位。IHS Markit首席商業經濟學家威廉姆森（Chris Williamson）稱，9月的數據突顯經濟增長急劇放慢，以及成本急劇上漲的不利影響浮現。分析認為，若這些不利因素沒有減弱的迹象，未來幾個月歐元區的經濟增長可能進一步放緩。